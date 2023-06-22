Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi sözler: İttifak yokmuş gibi çalışın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı karşısında aldıkları seçim mağlubiyeti sonrası kongreye hazırlanan İYİ Parti'de, parti içi kavgaların yanında 'ittifaka devam edilecek mi yoksa sonlandırılacak mı' tartışması sürüyor. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, yaptığı açıklamada, kongre sürecine dair kulis bilgilerini paylaşıp, Akşener'in kongrede yapacağı konuşmada Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edeceğini ileri sürdü. "Meral Akşener kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılışını ilan edecek." diyen Saymaz, "O konuşmada bu ittifaka dair, seçim sürecine dair sert ve köşeli cümleler kuracak." şeklinde konuştu.

İYİ PARTİ'DEN YEREL SEÇİM AÇIKLAMASI



İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, geride kalan gün bu iddiayı destekler nitelikte yaptığı açıklamada, "İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri bizim sayemizde aldınız" imasında bulunup, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" sözleriyle "Yerel seçimlere ayrı girebiliriz" mesajı verdi.

KILIÇDAROĞLU: ARKADAŞLARIMIZ İTTİFAK YOKMUŞ GİBİ ÇALIŞMAYA BAŞLAMALILAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti kanadından yapılan 'ittifak dağıldı' imalarına katıldığı canlı yayında değindi. Günün koşullarına göre değerlendirme yapacaklarını belirten CHP lideri, "Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmaya başlamalılar" ifadeleriyle ittifakın dağıldığını ima etti.

"GEREKİRSE 26'LI MASA KURARIZ"



Kendisine yöneltilen eleştirilere de değinen, "6 değil, 16 değil 26'lı masa kurarım gerekirse. Ne var bunda?" dedi.