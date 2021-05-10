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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan ''Kanal İstanbul'' tehdidi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ihaleye çıkmak için gün sayan Kanal İstanbul Projesi'ne yatırım yapacak yerli ve yabancı yatırımcılar ile bankaları tehdit etti.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:57 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 08:57
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine destek veren T24 kanalında, Kanal İstanbul Projesi'ne yatırım yapacak yerli ve yabancı yatırımcıları ve bankaları tehdit etti.

Kılıçdaroğlu, "İster ihale etsinler, ister etmesinler, kime verirlerse versinler, iktidar olduğumuzda; bir, eğer o ihaleye giren yabancı bir ülke olursa biz o yabancı ülkeyle aramıza mesafe koyacağız. İki; bunların paralarını kesinlikle ödemeyeceğiz. Eğer bizden bir banka buraya kredi verirse günü geldiğinde o da görür" dedi.

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