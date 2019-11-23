Kılıçdaroğlu’ndan “kumpas” çarkı! Ağız değiştirdi
Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan'ın, 'Başkan Erdoğan Külliye'de bir CHP'li ile görüştü' iddiasına ilişkin daha önce “Doğrudur. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. İsim vermek istemiyorum” diye açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ağız değiştirerek “CHP’ye kumpas kuruluyor. Her türlü iftira olabilir” diye konuştu.
Rahmi Turan'ın, 'Başkan Erdoğan Külliye'de bir CHP'li ile görüştü' iddiası CHP’de iç çatışmaları ayyuka çıkaran bir siyasi skandala dönüştü.
MUHARREM İNCE: CHP YÖNETİMİ KUMPAS KURMUŞ DEMEKTİR
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nun “Doğrudur. İsim vermek istemiyorum” açıklamasının ardından "Cumhurbaşkanlığı 'böyle bir görüşme yok' dedi. Buna rağmen açıklamıyorsa, bu şu demektir: Bu gazeteci ve CHP yönetimi, kurultayda aday olmak isteyenlere karşı kumpas kurmuş demektir.” diyerek Kılıçdaroğlu’na ismi açıklama çağrısı yaptı.
Külliye'ye gittğini iddia ettiği ismi açıklamayı reddeden Kılıçdaroğlu'na seslenen İnce, "Olur mu öyle şey. İsmi açıklamaktan başka çareniz yok. Böyle bir isim yoksa, böyle bir görüşme olmamışsa, bu kumpası kuranlara yazıklar olsun." İfadelerini kullandı.
RAHMİ TURAN KAYNAĞINI AÇIKLADI
Skandalın büyümesi üzerine iddiaların sahibi Rahmi Turan kaynağının kendisine aktardığı ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Turan daha sonra kaynağının ise Talat Atilla olduğunu açıkladı.
TALAT ATİLLA: KILIÇDAROĞLU'NA DOĞRULATTIM
Rahmi Turan'ın kaynak olarak açıkladığı Talat Atilla iddialarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Turan, "Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim... Hatta, bununla yetinmedim. Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na da bir şekilde “Bu haber doğru mu?” diye doğrulattım" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU AĞIZ DEĞİŞTİRDİ
Rahmi Turan’ın taraflarca yalanlanan haberinin doğru olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, ilk yaptığı açıklamalarla çelişen ifadeler kullandı. Daha önce haberin doğru olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu kumpas iddialarıyla gözlerin kendisine çevrilmesinin ardından ağız değiştirdi. İddialara ilişkin “Doğrudur. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. İsim vermek istemiyorum” şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu “CHP’ye kumpas kuruluyor. Her türlü iftira olabilir” dedi.
"BEN CUMHURBAŞKANLIĞIMI ORTAYA KOYUYORUM SEN GENEL BAŞKANLIĞINI ORTAYA KOYUYOR MUSUN?"
Başkan Erdoğan konu ile ilgili İzmir'de konuştu. Erdoğan "Son günlerde birşey tutturdu güya ben Külliye'de bir CHP'li ile görüşmüşüm ben. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler böyle bir görüşme olmadı dediler. Bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki 'herhalde yanıldık' filan. Bay Kemal senin hayatın yalan, hayatın yalan. Bak İzmir'den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana. Eğer yiğitsen ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum, sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun?" dedi.
Başkan Erdoğan "İspat ettin, ettin. Etmediğin takdirde CHP'nin genel başkanlığı bu yalancıdan kurtulsun ve çek git ama yapamaz. Bugüne kadar ben bunu çok söyledim, denedim, yapamaz. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da bu da aynı. Bu kadar iddialı söylüyorum. Bizim hayatımıza yalan girmedi ama bunların hayatı yalan." ifadelerini kullandı.
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