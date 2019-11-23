Rahmi Turan'ın, 'Başkan Erdoğan Külliye'de bir CHP'li ile görüştü' iddiası CHP’de iç çatışmaları ayyuka çıkaran bir siyasi skandala dönüştü.

MUHARREM İNCE: CHP YÖNETİMİ KUMPAS KURMUŞ DEMEKTİR

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nun “Doğrudur. İsim vermek istemiyorum” açıklamasının ardından "Cumhurbaşkanlığı 'böyle bir görüşme yok' dedi. Buna rağmen açıklamıyorsa, bu şu demektir: Bu gazeteci ve CHP yönetimi, kurultayda aday olmak isteyenlere karşı kumpas kurmuş demektir.” diyerek Kılıçdaroğlu’na ismi açıklama çağrısı yaptı.

Külliye'ye gittğini iddia ettiği ismi açıklamayı reddeden Kılıçdaroğlu'na seslenen İnce, "Olur mu öyle şey. İsmi açıklamaktan başka çareniz yok. Böyle bir isim yoksa, böyle bir görüşme olmamışsa, bu kumpası kuranlara yazıklar olsun." İfadelerini kullandı.

RAHMİ TURAN KAYNAĞINI AÇIKLADI

Skandalın büyümesi üzerine iddiaların sahibi Rahmi Turan kaynağının kendisine aktardığı ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi. Turan daha sonra kaynağının ise Talat Atilla olduğunu açıkladı.

TALAT ATİLLA: KILIÇDAROĞLU'NA DOĞRULATTIM

Rahmi Turan'ın kaynak olarak açıkladığı Talat Atilla iddialarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Turan, "Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim... Hatta, bununla yetinmedim. Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na da bir şekilde “Bu haber doğru mu?” diye doğrulattım" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Rahmi Turan’ın taraflarca yalanlanan haberinin doğru olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, ilk yaptığı açıklamalarla çelişen ifadeler kullandı. Daha önce haberin doğru olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu kumpas iddialarıyla gözlerin kendisine çevrilmesinin ardından ağız değiştirdi. İddialara ilişkin “Doğrudur. Biz bunu gayet iyi biliyoruz. İsim vermek istemiyorum” şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu “CHP’ye kumpas kuruluyor. Her türlü iftira olabilir” dedi.