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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan milli iradeye saygısızlık

28 Mayıs'ta büyük hezimet yaşamasına rağmen koltuğunu bırakmayan Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalına verdiği röportajda 'Erdoğan, yemin törenine geldiğinde neden ayağa kalkmadınız?' sorusuna 'Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki' cevabını verdi. Millet iradesine saygısızlık yapan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yalnızca parti genel başkanı olarak gördüğünü belirtti.

5 Haziran 2023 Pazartesi 23:09 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan milli iradeye saygısızlık
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28 Mayıs seçimlerinde koalisyon ortakları ile beraber büyük yenilgiye uğrayan Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına kulak tıkayarak hükümete yüklenmeye devam ediyor.

Bir televizyon programına gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, 'Erdoğan, yemin törenine geldiğinde neden ayağa kalkmadınız?' sorusuna "Bir parti genel başkanı geldiğinde neden ayağa kalkayım ki" dedi.

Kendisine yönlendirilen 'Kendisini bir tek parti genel başkanı olarak mı görüyorsunuz?' sorusuna da Kılıçdaroğlu, "Evet öyle" cevabını verdi.

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