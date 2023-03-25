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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ni saflarına çekmek için Genel Başkan Muharrem İnce'ye bakanlık teklif edecek.

Sabah25 Mart 2023 Cumartesi 08:39 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce' planı
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HDP'nin skandal birçok talebini kabul eden 6'lı koalisyon son olarak gözü Memleket Partisi'ne dikti. Muharrem İnce'nin oyları bölmesinden endişe eden Kılıçdaroğlu, İnce ile bir görüşme gerçekleştirecek. İnce, Cumhurbaşkanı adaylığından geri adım atmamakta kararlı olduğunu söylerken, Kılıçdaroğlu'nun ikna planı ortaya çıktı.

MUHARREM İNCE 100 BİN İMZA PEŞİNDE

CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağını açıkladı. İnce, 100 bin imzayı toplamaya çok yaklaşırken, adaylık konusunda pazarlık yapmayacağını söyledi. İnce, seçime tek girme kararı alırken, son anketlerde oyunun arttığı belirtiliyor.

'OYLAR BÖLÜNECEK' KORKUSU

HDP'nin de katılımı ile 7'li koalisyona dönüşen masada şu sıralar Muharrem İnce paniği var. İnce'nin HDP'nin ittifaka katılımı sonrası CHP'ye tepkili olan kesimin oylarını alabileceği endişesi yaşanıyor. İnce'nin oyları bölmesini engellemek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, 7'li koalisyonu oluşturduğu sistemdeki gibi yine çareyi koltuk dağıtmakta buldu.

"GEL MİLLİ EĞİTİM BAKANI OL MUHARREM"

Muharrem İnce'den görüşme talebi isteyeceğini açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İnce'ye, 'Oyları bölme, adaylıktan çekil' demesi bekleniyor. Sabah'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu, İnce'nin direncini kırmak için de planı hazırladı. Öğretmen olan Muharrem İnce'ye Milli Eğitim Bakanlığı koltuğu teklif edilecek. İnce, çocukken en büyük hayalinin Milli Eğitim Bakanı olmak olduğunu söylemişti. Kılıçdaroğlu'nun İnce'yi zayıf karnından vurmayı planladığı Ankara kulislerinde dillendiriliyor.

İnce'nin bu teklif sonrası nasıl bir karar vereceği merak konusu... İnce, Kılıçdaroğlu ile adaylık pazarlığı yapmayacağını açıklamıştı.

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