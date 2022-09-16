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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan partisine ''altılı masa'' talimatı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti yönetimi ve milletvekillerine 'altılı masa'da konuşulan konular hakkında 'değerlendirme yapılmaması' talimatı verdiği bildirildi.

AA16 Eylül 2022 Cuma 15:55 - Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve genel başkan yardımcılarına, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanlarının görüşmelerinde alınan veya alınacak kararlarla ilgili değerlendirmede bulunulmaması talimatı verdi.

Parti Sözcüsü Faik Öztrak da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Öztrak, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda, altılı masa ve onu meydana getiren partilerin sayın genel başkanları dışında hiç kimsenin açıklama yapma yetkisi yoktur." ifadesini kullandı.

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