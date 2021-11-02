İSTANBUL 17°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2021 Salı / 27 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5413
  • EURO
    11,0764
  • ALTIN
    548.957
  • BIST100
    1529.37
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kılıçdaroğlu'ndan pes dedirten 15 Temmuz açıklaması! Tepki yağdı
Politika

Kılıçdaroğlu'ndan pes dedirten 15 Temmuz açıklaması! Tepki yağdı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü grup toplantısında akılalmaz açıklamalara imza attı. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi yaşananları unutmuşçasına, 'O dönem mücadele ettik. Hep birlikte yaptık, darbecilere karşı çıktık.' dedi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan tepki geldi.

2 Kasım 2021 Salı 14:58 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 15:04
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. 15 Temmuz'da, Atatürk Havalimanı'ndan çıkış yapıp Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde televizyon karşısında gelişmeleri izleyen Kılıçdaroğlu, o gece darbecilere karşı birlikte mücadele verdiklerini ifade etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin olduğu gece Atatürk Havalimanı'nda tanklardan kaçarken görülmüştü.

Kılıçdaroğlu, havaalanından kaçışının ardından darbe gecesini Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evinde geçirmişti.

"HEP BİRLİKTE MÜCADELE ETTİK"

Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili kendisiyle ilgili şaşırtan ifadeler kullandı.

Kılıçdaroğlu darbe gecesinde hep birlikte mücadele ettiklerini söyleyerek, "15 Temmuz darbe girişimi oldu. Hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte yapıldı. Mücadele ettik. Darbecilere karşı çıkıldı." dedi.

BAKAN VARANK'TAN KILIÇDAROĞLU'NA 15 TEMMUZ TEPKİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Varank, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde televizyon karşısında oturduğu görüntüleri paylaştı.

"BİLMESEK İNANACAĞIZ!"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine bir tepki de TBMM İdare Amiri, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi.

Özalan, "Az önce Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz darbe girişiminde hep beraber mücadele ettik. Hep birlikte darbecilere karşı çıktık." dedi. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahve yudumlayarak darbe girişimini izlediğini bilmesek inanacağız! Hadi oradan iki yüzlü!" ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.