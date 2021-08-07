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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan THK çarkı! Dün yok dedi bugün var!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında THK uçakları ile ilgili devam eden tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçen günlerde THK hangarında çalışabilir durumda uçak olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, 'THK'da çalışan uçak var mı?' sorusuna 'Şu anda alanda hem uçak hem helikopter var' cevabını verdi.

7 Ağustos 2021 Cumartesi 08:45 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 08:50
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV ekranlarında yayınlanan Enine Boyuna programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk Hava Kurumu (THK) uçaklarına ilişkin günlerdir süren tartışmalarla ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "THK'da çalışan uçak var mı? Bu da bir muamma" şeklindeki sorusunu cevapladı.

2 GÜN ÖNCE TAM TERSİNİ İDDİA ETMİŞTİ

2 gün önce THK ziyareti sonrasında hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçağın olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, aynı soruya "Şu anda var. Şu anda alanda hem uçak hem helikopter var" cevabını verdi.

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