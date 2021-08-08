Kılıçdaroğlu'ndan Yavaş ve İmamoğlu'na ince ayar! Üzerini çizdi

8 Ağustos 2021 Pazar 10:05 - Güncelleme: 8 Ağustos 2021 Pazar 10:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğu iddiasıyla hakkında kapatma davası açılan HDP'ye sahip çıktı. Habertürk TV'de konuşan Kılıçdaroğlu, HDP ile ittifakı bir kez daha doğrulayarak "Millet İttifakı'nın bileşenleri ile beraber hareket etmeliyiz. Bunu yapmazsak güvensizlik oluşur" dedi.

HER PARTİYE SAYGILIYIZ

Yerel seçimlerde HDP'nin desteğini aldıklarını kabul eden Kılıçdaroğlu, "HDP bazı yerlerde belediye başkan adayı çıkarmadı. Ama tamamı bize mi oy verdi, bilmiyoruz. CHP'ye oy verdi diye kızacak halimiz yok, memnun oluruz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

"Bütün siyasi partilerle görüşürüz. Hepsinin programına, dünyaya bakışına saygı gösteririz. HDP'yi terör örgütü üzerinden suçluyorlar. TBMM'yi terör örgütü mü yönetiyor? Genel Kurul'da HDP'nin başkanvekili çıkıyor, sayın Bahçeli de, ben de el kaldırsam izin vermezse konuşamıyoruz. 6.5 milyon oy alan siyasi partiyi düşmanlaştıramazsınız. Bu Türkiye'yi böler ve ayrıştırır."

BİR DÖNEM DAHA SÜRMELİ

Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına olumsuz baktığını da ifade etti: "Medya, isimler üzerine odaklanmış. Seçilecek cumhurbaşkanına o kadar büyük yetkiler veriyor ki; nefsine, duygularına hakim olmayıp 'Burada kalacağım' derse bir başka felaketin kapısı açılır. Belediye başkanlarımızın başarılı olmasını isteriz. Elbette daha güzel yerlere gelebilirler. Bence 2. dönem de devam etmelidirler."

FAŞİSTE SAHİP ÇIKTI

Aynı televizyon yayınında "Suriyelileri davulla zurnayla göndereceğiz" diyen Kılıçdaroğlu, CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, yabancı uyruklulara zamlı su satışını ise net sözlerle reddedemedi: "Bolu Belediyesi'nde öyle bir karar çıkacağını zannetmiyorum. Hiçbir canlıyı susuz ve aç bırakamazsınız. O politik atmosfer içinde, kendi seçim bölgesinin getirdiği politik atmosfer içinde söylemiş olabilir. Ama CHP olarak inançlara, kimliklere saygı gösteririz."