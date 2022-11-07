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Politika

Kılıçdaroğlu'nu İngiltere'de köşeye sıkıştıran soru! Cevabı ''Bilmiyordum'' oldu

İngiltere'de gazetecilerle buluşan Kılıçdaroğlu, muhabirin sorusu karşısında zor anlar yaşadı. Kılıçdaroğlu, 'İngiltere'ye temiz para bulmaya gidiyorum dediniz, geçmişte ise 'Tefeciler' demiştiniz, neler söylersiniz?' sorusunu 'bilmiyordum' şeklinde cevap verdi.

7 Kasım 2022 Pazartesi 08:35 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nu İngiltere'de köşeye sıkıştıran soru! Cevabı ''Bilmiyordum'' oldu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'de yine bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinin ardından rotasını İngiltere'ye çevirdi. İngiltere'de gazetecilerle buluşan Kılıçdaroğlu, İngiltere'yle ilgili 'tefeciler' sorusu karşısında zor anlar yaşadı.

İNGİLTERE KARA PARA AKLAMA MERKEZİ KONUMUNDA

Muhabir, Kılıçdaroğlu'na, "'İngiltere'ye temiz para bulmaya gidiyorum.' dediniz, geçmişte ise 'Tefeciler' demiştiniz. Üstelik İngiltere kara para aklama merkezi konumunda, bunu The Times da söylüyor, neler söylersiniz?" diye sordu.

KILIÇDAROĞLU: GRİ LİSTEDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise muhabirin sorusuna, "Ben olumsuz hiçbir görüşme yapmadım. Kim size söyledi onu bilmiyorum doğrusunu isterseniz. İngiltere'nin gri listede olduğunu da bilmiyorum, İngiltere gir listedeyse o zaman fonlar gelmez." dedi.

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