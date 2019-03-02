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Kılıçdaroğlu’nu terleten soru

Bursa’ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uludağ yolunda çektiği tanıtım filminin ardından gittiği Kestel ilçesinde, partisinin belediye başkan adaylarıyla birlikte çay bahçesinde sohbet etti.

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Çay bahçesinden ayrıldığı sırada Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına gelen M.A. isimli bir genç, CHP’nin HDP ittifakı ile ilgili  “CHP Atatürk’ün partisi hepimiz çok iyi biliyoruz. HDP’de terörist PKK’nın uzantısı olan bir parti, bunlarla CHP nasıl oluyor da iş birliği yapıyor” şeklinde soru yöneltti. 

KORUMALAR ARAYA GİRDİ 

Bunun üzerine M.A. isimli gence kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “İYİ Parti ile iş birliği yaptık. Saadet Partisi ile de dirsek temasımız var. Bunu da kamuoyuna deklare ettik. Bak şunu söyleyeyim sandıkta ittifaka gidiyoruz. Bu ülkede her seçmenin oyunu istiyoruz. Biz vatandaşlarımız arasında ayrım yapmıyoruz. Vatandaş gelip CHP’ye oy veriyorsa başımızın üstünde yeri var. Biz bütün vatandaşlarımızı severiz, bütün vatandaşlarımıza saygı duyarız. Kimlerin teröristlerle iş birliği yaptığını kimlerin Habur’da ne yaptığını da siz benden daha iyi biliyorsunuz” dedi. 

''PKK’nın belediye binasından içeri girmesine izin verecek miyiz?''

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