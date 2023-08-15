Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: Getirenler 'git' demediği için gidemiyor

CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarını duymazdan gelen Kılıçdaroğlu hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Ateş 'CHP öldü' diyerek anlattı: Kılıçdaroğlu'nu koltuğa oturtan güçler 'git' demediği için bırakamıyor

CHP liderinin kurduğu ittifaklar ve verdiği tavizler nedeniyle 'CHP'yi öldürdüğünü' söyleyen Ateş, "CHP şu anda ittifakla mandacılığı birbirine karıştırıyor." dedi. Sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'nun neden istifa etmediğine yönelik soruya da yanıt veren Ateş, "Kılıçdaroğlu bir komplo sonucu göreve geldi. Onu göreve getirenler 'git' demediği için gidemiyor iddiaları var" diye konuştu.

"BAŞKANLIĞA GELİŞİ ŞAİBELİ"



Ateş sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Sayın Kılıçdaroğlu göreve geldiği günden bugüne kadar CHP'yi tek başına iktidara getirmek için hiçbir çabası olmadı. Sadece geniş ittifak oluşturmak için çabaladı. İYİ Parti'ye milletvekili verdi, seçime soktu.

Siz bunlara güvenerek kendi örgütünüze güvenmeyeceksiniz. Bunlara güvenip iktidara geleceğinizi düşünmek CHP'nin öldüğünü kabul etmektir. CHP şu anda ittifakla mandacılığı birbirine karıştırıyor. Küçük partilere tavizler vererek göreve gelmeye çalışıyor ama ne iktidara geldiği var ne de büyüdüğü var.

(Kılıçdaroğlu neden koltukta oturmaya devam ediyor?) Çeşitli şeyler var en geçerli olan, Kılıçdaroğlu bir komplo sonucu göreve geldi. Onu göreve getirenler git demediği için gidemiyor bunlar iddialar tabi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun nasıl getirildiğini Wikileaks belgeleri, Silkroad Enstitüsünün ıslak imzalı belgeleri var. Onur Öymen bunları yayınladı, Kılıçdaroğlu'nun da itirazı olmadı.

Gelişi böyle şaibeli. Kılıçdaroğlu'nun kendisini de yıpratacak şekilde koltuğa sarılmasına başka anlam veremiyorum."