8 Temmuz 2021 Perşembe 09:53 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 09:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile partinin iki belediye başkanı CHP Çankaya ilçe binası açılışında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı olarak söz etti.

KUŞOĞLU: "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

FETHİ YAŞAR: (Yenimahelle Belediye Başkanı) "Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak bu ülkede; namusu, adaleti yeniden tescil etmek için kol kola, yürek yüreğe çalışarak başaracağız. Yapılacak genel seçimlerde iktidara yürüyeceğiz."

ALPER TAŞDELEN: (Çankaya Belediye Başkanı) "İlk seçimde sandık önümüze geldiğinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'nün merdivenlerinden köşke oturtacağız."

ALTAY: KARARI İTTİFAK VERECEK

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'nun açıklamaları için "Parti yöneticisi sıfatıyla Genel Başkanımızı cumhurbaşkanı olarak görmek istemesi gayet doğaldır, ama kararı verecek olan Millet İttifakı'dır" dedi.