İSTANBUL 27°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2021 Perşembe / 28 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,7081
  • EURO
    10,3029
  • ALTIN
    503.326
  • BIST100
    1388.84
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kılıçdaroğlu'nu yardımcısı aday ilan etti, vekili geri çekti
Politika

Kılıçdaroğlu'nu yardımcısı aday ilan etti, vekili geri çekti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, partililere ‘Cumhurbaşkanı adayımızın selamı var' dedi. CHP Grup Başkanvekili Altay ise, adaylığa Millet İttifakı'nın karar vereceğini söyledi.

8 Temmuz 2021 Perşembe 09:53 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 09:53
ABONE OL

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ile partinin iki belediye başkanı CHP Çankaya ilçe binası açılışında, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı olarak söz etti.

KUŞOĞLU: "Sayın genel başkanımız, adayımız, Cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

FETHİ YAŞAR: (Yenimahelle Belediye Başkanı) "Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak bu ülkede; namusu, adaleti yeniden tescil etmek için kol kola, yürek yüreğe çalışarak başaracağız. Yapılacak genel seçimlerde iktidara yürüyeceğiz."

ALPER TAŞDELEN: (Çankaya Belediye Başkanı) "İlk seçimde sandık önümüze geldiğinde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya Köşkü'nün merdivenlerinden köşke oturtacağız."

ALTAY: KARARI İTTİFAK VERECEK

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'nun açıklamaları için "Parti yöneticisi sıfatıyla Genel Başkanımızı cumhurbaşkanı olarak görmek istemesi gayet doğaldır, ama kararı verecek olan Millet İttifakı'dır" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.