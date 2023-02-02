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Politika

Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Kürdistan hayalini kuranlara bir mesaj mı?

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kılıçdaroğlu'nun, cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a yönelik 'Haksız yere yatıyor' ifadesine tepki göstererek, 'Bu söylemi, Kürdistan hayalini kuranlara bir mesaj mıdır?' dedi.

2 Şubat 2023 Perşembe 23:37 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu: Kürdistan hayalini kuranlara bir mesaj mı?
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Altılı masa tarafından 30 Ocak'ta tanıtılan Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer verilen maddelere yönelik eleştirilerini dile getiren Aksakal, "İçeriği ve kapsamı itibarıyla bu mutabakat metnini incelediğimizde öncelikle Cumhuriyet'in kurucu iradesinin teslim alındığı, olası sonuçları itibarıyla da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni teslim alma metni olduğu açıkça görülmektedir." diye konuştu.

Metnin açıklandığı toplantı salonunda, Türk bayrağının ve Atatürk resminin yer bulmadığını belirten Aksakal, bu milli simgeler dışında Atatürk adının sadece üç maddede yer aldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik "Haksız yere yatıyor" ifadesini de eleştiren Aksakal, "Bu söylemi, Kürdistan hayalini kuranlara bir mesaj mıdır?" sorusunu yöneltti.

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