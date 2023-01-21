2023 seçimlerine 4 ay kalırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı gündemdeki yerini koruyor. Ülke TV canlı yayınında Kılıçdaroğlu adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaşıldı.

"CHP, İYİ PARTİ'Yİ İKNA ETTİ"

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, CHP'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda İYİ Parti'yi ikna ettiğini açıkladı.

Üst düzey CHP'li yöneticiyle konuştuğunu belirten Yiğitel, "Kemal Bey'in çatı adaylığı bitti. Bitti derken çatı adaylığı garantilendi. Benim konuştuğum kişi, 'Bütün pürüzler giderildi. İYİ Parti ikna oldu.' dedi. İYİ Parti'yi şöyle ikna etmişler. Tek bir cumhurbaşkanı yardımcısı ve yetkili. Diğerlerine cumhurbaşkanlığı yardımcılığı yok. Bakanlık var. Bu anlaşma İYİ Parti ile CHP arasında. Masada da problem çok çıkmaz diyorlar. CHP Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda Meral Hanım'ı büyük ölçüde ikna etti." ifadelerini kullandı.

GÖZLER 6'LI MASANIN 11'İNCİ TOPLANTISINDA!

Aday belirsizliğinin sürdüğü 6'lı masada gözler Cumhurbaşkanı adayının ele alınmasının beklendiği 26 Ocak tarihine çevrildi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantı ile 6'lı masa 11'inci kez bir araya gelmiş olacak.

Altılı Masa'nın adayı kim olacak? TürkMedya Ankara Temsilcisi Yiğitel: Kayıtlara geçsin diye söylüyorum