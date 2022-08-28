İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2022 Pazar / 1 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,1699
  • EURO
    18,1252
  • ALTIN
    1015.9
  • BIST100
    3146.1
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Kılıçdaroğlu'nun ''Bakanlığı kapatacağız'' sözüne Bakan Kurum'dan tepki
Politika

Kılıçdaroğlu'nun ''Bakanlığı kapatacağız'' sözüne Bakan Kurum'dan tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'iktidara gelmeleri halinde Bakanlığı kapatacaklarına' ilişkin sözlerine, 'Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüz binlerce yuva kurmaya, Türkiye'yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz.' diye yanıt verdi.

AA28 Ağustos 2022 Pazar 15:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Bakanlığın CHP'nin yönettiği belediyelerde engeller çıkardığını öne sürmesi ve "Çevre, Şehircilik Bakanlığını kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak" sözlerine ilişkin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Açıklamasında "Her şey değişir, CHP değişmez" ifadesini kullanan Kurum, şunları kaydetti:

"İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış. Bunu, tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP'den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır. Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın. Şunu unutmayın. Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüz binlerce yuva kurmaya, Türkiye'yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.