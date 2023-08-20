Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Tezcan'dan gizli darbe toplantısı sonrası itiraf

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde arkasına HDPKK desteğini almasına rağmen büyük bir hezimet yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu istifaya yanaşmayarak bunun yerine faturayı MYK ve danışmanlarına kesti.

İMAMOĞLU VE ÖZEL AYAKLANDI

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi parti içinde rahatsızlık yaratırken, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimler Bay Kemal'e karşı ayaklanarak değişim hareketi başlattı.

ZOOM ÜZERİNDEN DARBE PLANI

Hatta Ekrem İmamoğlu "İktidar için değişim" isminde bir internet sitesi kurarak Zoom üzerinden CHP'nin üst düzey isimleriyle darbe toplantısı düzenledi. CHP'deki Zoom cuntasına katılanlar, daha önce Kılıçdaroğlu'nun yanı başında bulunuyorlardı. Seçimin kazanılması durumunda bazılarına bakanlık sözü verilen bu isimler, seçimlerdeki hezimet üzerine hızlı şekilde taraf değiştirerek, parti içi muhalefete geçtiler.

"ETİK AÇIDAN DOĞRU BULMADIM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; internete sızan Zoom toplantısını telefonuna gelen mesajla öğrendiğini söyleyerek, tamamını izlemediğini ama bu toplantıyı normal bulmadığını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu toplantıyı etik değerlere uygun bulmadığını da belirterek, herhangi bir disiplin soruşturması da başlatmayacağını açıkladı.

"İSTANBUL'A MÜHÜRLÜYÜM"

Bu gelişmeler yaşanırken Ekrem İmamoğlu delege seçimlerini kazanamayacağını anlayınca direksiyonu yeniden İBB Başkanlığı adaylığına kırdı. İmamoğlu yaptığı açıklamada "İstanbul ile mühürlüyüm" ifadelerini kullandı.

BÜLENT TEZCAN: BAŞKA TOPLANTILAR DA YAPILIYOR

Ancak Zoom toplantısı ve Bay Kemal'e karşı yapılan ihanet gündemdeki sıcaklığı korurken toplantıya katılan Bülent Tezcan'dan toplantıya ilişkin bir açıklama geldi. Tezcan "Onlar bu değişim ihtiyacını gören ve bununla ilgili sorumluluk duygusuyla bir araya gelip konuşan, sohbet eden, tartışan arkadaşlar. Bizim dışımızda da tartışanlar bir araya gelenler var." ifadelerini kullandı.

BAKANLIK SÖZÜ VERİLMİŞTİ

14 Mayıs seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Tezcan, seçimin kaybedilmesinden sonra tasfiye edildi. CHP Meclis Grubu toplantılarına katılmayan Tezcan, son dönemde İmamoğlu'na yakınlığı ile tanınıyor.