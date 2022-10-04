Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' ikiyüzlülüğüne sert tepki: Bunları unutturmaya yetmez

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türkiye'de başörtüsü sorunu olduğunu iddia ederek, bunu yasal güvenceye alacaklarını söyledi.

TBMM'ye kanun teklifi sunacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, "Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız." dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "başörtüsü konusunu yasal güvenceye kavuşturmak için Meclis'e bir düzenleme getireceği" yönündeki açıklamalarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Bakan Yanık, "Keşke samimi olsaydı derim öncelikli olarak. Gayet tabii CHP, başörtüsü ve inanç özgürlüğüyle alakalı sicilini bir temize çekmek istiyor. Geride bırakılan süreçte yıllar içerisinde oluşturduğu olumsuz hafızayı bir şekilde toparlamak istiyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun son zamanlardaki çıkışlarına bakıldığında, "Bizim de bu konularda birtakım hatalarımız oldu." gibi açıklamalar yaptığını aktaran Yanık, şöyle devam etti:

"Ama öbür taraftan aktüel anlamda yani güncel durumda da bir şekilde Saadet Partisi ve işte Altılı Masa'nın etrafında kendini muhafazakar gelenekten gelen, sayan siyasi oluşumlarla da bir tekrar temas kurmak istiyor çünkü özellikle Saadet Partisinin son zamanlardaki çıkışından, o masanın etrafında oluşunu kendi tabanına açıklayamadığını anlıyoruz. Oy oranından, oy potansiyelinden bağımsız olarak Saadet Partisinin bir karşılığı vardır Türk siyasetinde. Dolayısıyla Altılı Masa içinde olmayı çok açıklayamıyor kamuoyuna ve nitekim son zamanlarda işte 'Aday Temel Karamollaoğlu olmalıdır.' vesaire çıkışları bu anlamda bir şekilde muhafazakar seçmene de masanın etrafındaki siyasi partilerin muhafazakar seçmenlerine de bir ışık gösterme ihtiyacı duyduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu çıkış, seçim üzeri olacak. Yani o beklenebilir bir şey. Geçmiş seçimlerde de biliyorsunuz birtakım açılımlar yaptılar. Hatta Sayın Baykal'ın genel başkan olduğu zamanlarda, işte çarşaflı insanlara rozet takılması gibi birtakım adımları hep Cumhuriyet Halk Partisinin oldu ama gerçekçi ve sahici olmadığı için kamuoyunda da hiçbir zaman bir karşılık görmedi."

- "BU ZEMİNDEN BİR ANLAMDA PAY KAPMA AMELİYESİ"

Kılıçdaroğlu'nun, özellikle 2023 seçimleri sürecinde oy tabanını genişletme hamlelerini elden geldiğince yapmaya çalıştığını belirten Yanık, "Bu anlamda kültürel kodları, inanç kodları son derece belli olan bir Türkiye var karşımızda, siyasette AK Parti'nin oluşturduğu bir temel hak ve özgürlükler zemini var ve bu zeminin kamuoyu, toplum, seçmen tarafından nasıl onaylandığı 20 senedir AK Parti'ye verilen destekle çok ortada. Bu zeminden bir anlamda pay kapma ameliyesi bana göre." diye konuştu.

Bakan Yanık, "Dolayısıyla bir seçim hamlesi, ama Cumhuriyet Halk Partisinin geride bıraktığımız işte '411 el kaosa kalktı' başörtüsü özgürlüğü ile alakalı çok yakın bir geçmişte hemen Anayasa Mahkemesine koşup iptal şeyi ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, o zamanki Grup Başkan Vekili idi bir dönem Cumhuriyet Halk Partisinde, bütün bunları unutturmaya yeter mi? Yetmez. Yakın dönem açıklamaları, partinin değişik aktörlerinin açıklamaları, inanç ve özgürlüklerle alakalı, inanç özgürlüğüyle alakalı başörtüsü veya diğer tutumlarla alakalı açıklama ve davranış biçimleri, bu hafızayı unutturmaya yetmez diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

BAHÇELİ'DEN TEPKİ



Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü açıklamasıyla ilgili konuşan MHP Lideri Bahçeli, 'Başörtü meselesi çözülmüş bir meseledir, istismar etmenin anlamı yok' dedi.

GEÇMİŞTEKİ SÖYLEMLERİ AKILLARDA

AK Parti hükümetinin ortadan kaldırdığı başörtüsü sorununu seçim vaadi olarak kullanmaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması, akıllara geçmişteki söylemlerini getirdi.

KENDİYLE ÇELİŞTİ

Kılıçdaroğlu, beşinci sınıftan itibaren başörtüsüne izin veren düzenlemeye "Bir süre sonra belki de türban takan kardeşimiz türbanını açacaktır. İlla ömür boyu takacaksın diye bir kural mı var?" diyerek tepki göstermişti.

"Başörtüsü ile okula gidilmesi hukuka ve laikliğe aykırıdır" diyen Kılıçdaroğlu, başını açıp üniversiteye gitmenin devlet kuralı olduğunu dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu, 2010'da AK Parti'nin, başörtüsünün ilkokullarda da serbest olması için başlattığı çalışmayı eleştirerek, sosyal medya hesabında şu ifadelere yer vermişti: Sonunda ilkokulda başörtüsü de olacak. Döndük yine ilk noktaya çağdaşlık ödülü alındı, kafa yine aynı kafa :)

"BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI"

CHP lideri, katıldığı bir başka canlı yayında, başörtüsü için "Türban çuldur türban bir metrekarelik bez barçasıdır" ifadelerini kullanmıştı.

AYM'YE DE BAŞVURMUŞTU

2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.

KILIÇDAROĞLU BAŞÖRTÜLÜLERE SORUŞTURMA AÇMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 1998 senesinde SSK Genel Müdürlüğü görevindeyken başörtülü çalışanlar hakkında soruşturma başlatMIŞTI. Kılıçdaroğlu'nun o dönem yaptığı açıklama şöyle: Başbakanlık genelgeleri doğrultusunda personelimizden kılık kıyafet yönetmeliğine uymasını istiyoruz. Personelin birçoğu türbanını çıkarırken, bir kısmı türban üzerine peruk takmaya başladı. Mahkeme kuralları var. SSK avukatları da bu kurallara uymak zorunda. Türbanla duruşmalara girme konusunda ısrar etmeleri ve mahkemeye girememeleri üzerine, görevlendirildikleri davalar tehlikeye giriyor.

'Bir metrekarelik bez parçası' demişti... Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' ikiyüzlülüğü!

Bakan Yanık: Sayın Kılıçdaroğlu yine ülke gündemini geriden takip etmeye devam ediyorsunuz