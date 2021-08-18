Kılıçdaroğlu'nun 'Biden'la anlaştılar' yalanı... Başkan Erdoğan: Bu ahlaksızlığın daniskasıdır

18 Ağustos 2021 Çarşamba 21:14 - Güncelleme: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 22:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalardan satırbaşları:

"Yönetimde kim olursa olsun iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir."



"Taliban yöneticilerini kabul edebileceğimizi daha önce de ifade etmiştik. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz."

"Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz."

"Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız."

"Afganistan'daki askerlerimiz hiçbir zaman muharip bir güç olarak görev yapmadı. Askerlerimizi orada asla yabancı bir güç olarak görmedik, kullanmadık."

"Türkiye'nin Afganistan'daki askeri varlığı, yeni yönetimin de uluslararası alanda elini güçlendirecek ve işini kolaylaştıracaktır."

(Hamid Karzai Havalimanının güvenliği) "Şimdi sahada oluşan yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyor, görüşmelerimizi de ona göre sürdürüyoruz."

"Bu hafta sonuna kadar Merkel'le, hafta sonu Putin'le görüşmemiz söz konusu."

"Afganistan'daki vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurunu temin etmek bizim bir numaralı önceliğimiz."

"Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek."

"Afganistan'dan toplam 552 Türk vatandaşının tahliyesinin sağlandığını belirtti."

"İran sınırımızda 4 ilimiz var, Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırımızın tamamı duvarla örülecek. Ağrı ve Iğdır sınırı duvar çalışması tamamlandı."

KILIÇDAROĞLU'NUN, "ABD İLE GİZLİ GÖÇMEN ANLAŞMASI" İDDİASI

"Bunlarda o karakter yok. İşleri güçleri ülkeyi nasıl küçük düşüreceğiz, ülkemizi ve bu ülkenin cumhurbaşkanını itham etmek ahlaksızlığın daniskasıdır ve bunlar da ahlaksızdır.'

"Muhalefetin karalama dili bu ülkede acaba ne zaman yok olacak? Gerçekten bunlar çok üzücü."



(Sel bölgesine yardım) "Acil ihtiyaçların karşılanması için şimdiye kadar bölgeye 73 milyon lira ödenek gönderildi."

(AFAD'ın sel bölgesine yardım kampanyası) "Yarın kabine toplantımız var. Kabine üyelerimiz de yarın bağışta bulunacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde bir söz var "Dere yatağında akar" Kastamonu da bu var

(İklim değişikliği) "Tüm dünya ülkelerini ilgilendiren bir sorun karşımızda"

"Tabiatta İlahi bir denge var bu denge bozuldukça, doğal felaketler artacak"

(Doğal afetlerle mücadele) "Hatalarımız olabilir ama bazıları insanoğlunun gücünün üstünde"

ESENYAMAÇ'TAKİ SEL FELAKETİ



Esenyamaç muhtarının açıklamalarına ilişkin, açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

"Yalan terörünün Türkiye'deki mimarı Bay Kemal'dir" ifadelerinde bulundu.

(Muhalefetin karalama dili) " Yalan ve iftira ile, Bay Kemal ile mücadele ettik"

"Helikopter yok diyor arkasında geçiyor, HES diyor yalan"

"Patlamaya yol açması mümkün değil, videolar ortada"

(Sosyal Medya Terörü) "Meclis açılınca yasal düzenlemeyi yapacağız"

"Salgınla mücadele de önemli olan aşılamadır" Aşılamada 86 milyon doza ulaşıldı"

"Ben üç kez aşı oldum...Gönüllülük esastır isteyen aşısını olur isteyen olmaz"

"Aşı yaptırma konusunda amaç gönüllülük esası olmalıdır"

"Yoğun bakımdakilerin çoğunun aşı yaptırmayanlar olduğunu görüyoruz"

"İlmi ve akli hiçbir gerekçeye dayanmadan aşı karşıtlığı kampanyası yürütülmesini doğru bulmuyorum."



"Milletimin karşısında 3 doz aşısını olmuş bir Cumhurbaşkanı olarak bulunuyorum. Bir sıkıntı olsaydı herhalde kendimizi böyle bir riske sokmazdık."



YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Yerli aşı çalışmaları...İnşallah yıl sonuna kadar çalışmaları bitireceğiz

OKULLARIN AÇILMASI

"Dün akşam Bakanımla görüştük, inşallah yüz yüze eğitimi başlatacağız ve yavrularımız da öğretmenleriyle yüz yüze çalışmaya başlayacaklar."



MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

"Hedef haziran 2023. Muhalefetin işi gücü yok bunlarla meşgul oluyor. Bunlarla meşgul olmakla netice alacağını zannediyor."

SALGINI İZLERİ SİLİNİYOR

Ekonomi toparlanma sürecini ardından, ilerleme sürecine girdi