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Politika

Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik hakaret içeren sözlerine AK Parti'den sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu tepki gösterdi.

02 Ocak 2021 Cumartesi 17:18 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 17:21
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Kendisine oy vermeyen öğretmenlere hakaret eden, çiftçileri tehdit eden Kılıçdaroğlu, bu hakaretlerine bir yenisini daha ekledi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na yönelik sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Kendisini desteklemeyenlere "ahlaksızlar" dedi. Üslubu beyan, aynıyla insan demiş büyükler...Türk siyaseti, bu zamana kadar toplumumuza dönük böyle hakaretlere, aşağılamalara hiç şahit olmadı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aziz Milletimizden derhal özür dilemesi gerekir. Sn Kılıçdaroğlu Milletimizin vermediği oyu tehdit ve hakaretlerle mi alacağınızı zannediyorsunuz? Öyleyse yanılıyorsunuz. Merak etmeyin 2023 seçimlerinde Cumhur ittifakından sandıkta gereken cevabı en güzel şekilde alacaksınız." dedi.

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