Kılıçdaroğlu'nun da dahil olduğu iddialara İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yer alan "Afgan mültecilerin ülkemize doğru aktığına dair haberler geliyor" iddiasını yalanlayarak "Sınırlarımızda halihazırda herhangi bir göç hareketi söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi.

Merkez tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sınırlarımızda halihazırda herhangi bir göç dalgası söz konusu değildir. Hudutlarımız kamera, termal kamera, radar, dürbün, IHA, foto kapan ve diğer elektronik sistemler ile her turlu iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak en yoğun tedbirleriyle gece gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir."

��Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, "Afgan mültecilerin ülkemize doğru aktığına dair haberler geliyor" iddiası doğru değildir.



➡️Sınırlarımızda halihazırda herhangi bir göç hareketi söz konusu değildir. pic.twitter.com/Lv9PLTNnxE — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) April 2, 2023

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Sınır fiziki güvenlik sistemi çalışmaları kapsamında, hudutlarımızda insan yoğunluklu güvenlik sistemleri yerine dünya standartlarında olan teknoloji yoğunluklu sistemler kullanılmaktadır.

Mehmetçiğimizin azim ve kararlılığının yanı sıra hudutlarımızdaki ileri seviye tedbirler, her türlü terörist faaliyeti ve kaçakçılığı engelleyerek yurt içindeki vatandaşlarımızın huzur ve güvenine katkı sağlamaktadır. Hudutlarımızdaki mücadelemiz etkin ve caydırıcı şekilde devam etmektedir."