Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu'dan Akşener'e üstü kapalı tehdit: Siyasal maliyeti olur

6'lı masa dün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde 12. toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 5 buçuk saat süren toplantının ardından yazılı bir açıklama yapıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz." denildi.

Altılı masa toplantısı ortak açıklamasında "Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz" ifadelerine yer verildi.

6'LI KOALİSYON PARÇALANIYOR

Koalisyonun son toplantısından tam bir kriz çıktı. 'Adayda ortak bir anlayışa ulaştık" şeklinde bir bildiri yayınlansa da, sonrasında CHP ve İYİ Parti birbirine girdi. CHP'liler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleştiğini söylerken, İYİ Partililer, "Biz son sözümüzü söylemedik" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANINDAN AKŞENER'E ÜSTÜ KAPALI TEHDİT

6'lı masadaki 'cumhurbaşkanı adayı' krizi devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı İbrahim Uslu Meral Akşener'i üstü kapalı tehdit etti.

İYİ Parti'nin kendi içerisinde yaşadığı bu tartışmayı aşacağını, masadan kalkma olasılığının oldukça düşük olduğunu iddia eden İbrahim Uslu, "Eğer İYİ Parti masadan kalkarsa siyasal maliyeti olur" ifadesini kullandı.

İbrahim Uslu, şu ifadeleri kullandı:

Ben İYİ Parti'nin kendi içerisinde yaşadığı bu tartışmayı aşacağını, pazartesi günü masanın kaldığı yerden yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Ama düşük bir olasılık olsa da İYİ Parti'nin 'Tamam buraya kadar' deme olasılığı da vardır. Bu olasılık sıfırdır diyemem. Bunun bir siyasal maliyeti de vardır.