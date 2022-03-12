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Politika

Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti... Bahçeli: Yanlış bir zamanlama oldu, aşırı vaatler verdi

Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Yanlış bir zamanlama oldu, aşırı vaatler verdi.' dedi.

12 Mart 2022 Cumartesi 13:27 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 13:54
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde "Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"ne katıldı. Bahçeli program sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

(Antalya'daki Türkiye-Rusya-Ukrayna zirvesi) Telefon diplomasisi, yakın görüşme çerçevesi içinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Antalya'da her sene artık diplomasi forumu yapılmaktadır. Böyle bir toplanın 9 Mart'ta yapılacağı bir dönemde Türkiye çok daha başarılı bir adım atmıştır. Bu barış yolunda atılmış bir adımdır. Bu adım 2 ülkenin yetkililerini bir araya getirerek barışın başlangıcı sağlayabilecek adımı yapmayı amaçlamışlardır.

Bu toplantı önemli olmuştu, başarılı olmuştur. 15 günden beri devam eden çatışmanın oradaki bir toplantıda sonuçlanması mümkün değildir ama bir başlangıçtır, hayırlı bir adımdır. Bazı değerlendirmelerde görüyorum ki Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Sonuç vermesini istememektedirler. Bazı gazetelerde barış gerçekleşmedi, olumsuz ifadelerle toplumda gelişecek umudu şimdiden söndürmeye gayret göstermişlerdir.

(Ayçiçek yağı polemiği) 23 tane gemi Türkiye'ye ayçiçek yağı getirecek. Savaş nedeniyle ertelenmiştir. Yağ kavgası çıkarmaya çalışmışlardır. Yağdan umut edenler Türkiye'nin yarınını karartmışlardır.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı imzasız makalelere aldırış etmez, gerçekçidir. İmza attı mı atmadı mı onu 6 ortağına sormak lazım.

(Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyareti) Twitter'da geçen gün yorumu yaptım: Yanlış bir zamanlama olmuştur. Konuşmalarda barış dillendirilmemiştir. Sayın CHP Genel Başkanı özellikle yüksek sesle, kararlı bir şekilde bana her türlü soruyu sorabilirsiniz. Ne biliyorsanız sorunuz demiştir. Ben de Twitter'da 5 soru sordum. Onların cevabını önce 6'lı masaya sonra Türkiye'ye anlatsın.

(Rusya'ya yaptırımlar) Doğru bir yaklaşım değil, savaşan ülkeler arasında sahip olduğumuz ekonomik imkanlarla savaşa girmeden yaptırım yoluyla savaşı tahrik eden yaklaşımlara dikkat etmemek lazım. ABD bu konuda kendisine çekidüzen vermelidir. Dünyanın ABD'ye soracağı çok konu vardır. Batı emperyalizminin çerçevesinde bulunan ülkeleri tahrik ederken Türkiye'yi de buna dahil etmek istiyor.

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