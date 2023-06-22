Birkaç gün öncesinde kadar CHP'de danışman olarak görev yapan İbrahim Uslu, TVNET canlı yayına katıldı. Uslu, partinin terör örgütleriyle ilişkisi ve seçimlerdeki yenilgisine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yıllarda AK Parti'de de görev yapan Uslu, "Kendimi savurgan birisi olarak görmüyorum. Türkiye'de yakın dönemdeki iki liberal isimden birisi benim. Kılıçdaroğlu ile profesyonellik üzerinden uzlaştık" dedi.

"CHP, FETÖ'YE DESTEK VERDİ"



Karagöz'ün, "CHP Genel Merkezi'nde maklube servis edilse şaşırmam. Kılıçdaroğlu kaset olayının aydınlatılmasına katkı vermeyerek şüpheleri pekiştiriyor tipik CHP yine bir çuval inciri berbat ediyor. Kılıçdaroğlu'nu göndermeyince ne elde edeceksiniz?" şeklindeki 'FETÖ' eleştirilerini hatırlatması üzerine Uslu, "Ben bugün de bu eleştirileri yaparım. Önce destek verdiler fakat sonra vazgeçtiler." ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU'NUN VAATLERİ YETERSİZDİ"



Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde öncesindeki vaatlerinin yetersizliğine de vurgu yapan Uslu, "İktidar sürekli seçmen memnuniyetini hedef alan güzel işler yaptı. Örneğin asgari ücrete ara zam verildi, bu da seçmenin hareket etmesine neden oldu." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışının da hata olduğunu belirten Uslu, "20-25'i aşmak istiyorsanız siyasal kimlik siyasetinden vazgeçmeniz gerekiyor. İnsanları hedef alınca işe yaramıyor." dedi.

"BUNLARLA SEÇMENLERİ KANDIRAMIYORSUNUZ"



Karagöz'ün 'muhtarlara bir yardımcı' vaadini hatırlatması üzerine Uslu, "Muhtar vaadi işe yaramadı. Yüzde kaça tekabül ediyor toplumda? Değerlere bakmıyorsunuz bile. Vaadi duyup hemen oy verilmiyor. Bazı vaatlerin etkisinin olmaması total etki yeterli değilse spesifik olarak vaatlerle kandıramıyorsunuz." şeklinde konuştu.