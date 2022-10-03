9-13 Ekim tarihlerinde ABD'ye gidecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, icazet amacıyla yaptığı ziyaretinin "sosyal devlet" makyajı ortaya çıktı. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek için, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için ABD'ye gideceğini açıklayan Kılıçdaroğlu'nun neoliberal politikalara karşıtlığıyla bilinen senatör Bernie Sanders ile görüşeceği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyaretine ilişkin olarak, "ABD'ye gideceğim. Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için... Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için. İcazet almak için değil." ifadelerini kullandı. Sabah'ın haberine göre, Ancak, ABD'de neoliberal politikalara karşıtlığı ile bilinen senatör Bernie Sanders ile de görüşecek.

ABD'NİN BAY KEMAL'İ İLE GÖRÜŞECEK

Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye gidecek. Washington'da sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya gelecek. ABD'de neoliberal politikalara karşıtlığı ile bilinen sosyalist senatör Bernie Sanders ile de görüşecek. Sanders, ABD'de 2016-2020'de iki kez başkanlık için Demokrat Parti'den aday adaylığı seçimini kaybetmesiyle de tanınıyor.

ERDOĞAN'DAN 'UZAKLARA GİTMENİZE GEREK YOK' MESAJI

Kılıçdaroğlu, Neoliberal politikalara alternatif bulmak için Washington'a giderken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış konuşmasında Türkiye Ekonomi Modeli'ni detayları ile anlatarak, CHP'lilere "uzaklara gitmenize gerek yok" mesajı vermiş oldu.

"KENDİ ÖZGÜN EKONOMİ MODELİMİZİ İNŞA ETTİK"

Ekonomi modelinde tercih değişikliğine durduk yere de gitmediklerini dile getiren Erdoğan, Meclis'te şunları söylemişti: "Şayet maç sürerken oyunun kurallarını bizim aleyhimize değiştirmeye çalışmasalardı, belki bir müddet daha buna ihtiyaç duymayabilirdik. Fakat ülkemiz açık bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kalınca sınırlarımızı korumak için ne yaptıysak, darbelere nasıl karşı çıktıysak buna da aynı tavrı sergiledik. Küresel gelişmelerin önümüze çıkardığı fırsatları da değerlendirerek 'olanda hayır vardır' anlayışıyla yönümüzü geleceğe çevirdik. Dünyanın ve ülkemizin tecrübelerinden en üst düzeyde istifadeyle kendi özgün ekonomi modelimizi inşa ettik.

ERDOĞAN SOSYAL DEVLET DERSİ VERDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu aklı Amerika'da ararken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim'deki Meclis konuşmasında CHP liderinin de gözünün içine bakarak sosyal devlet dersi verdi.

Aile ve sosyal hizmetlerde son 20 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 540 milyar lira tutarında kaynak aktarıldığını, göreve geldiklerinde 5 bin 777 olan engelli memur sayısının bugün 66 bini bulduğunu belirten Erdoğan, Yaşlılara Destek Programıyla, 65 yaş üstü vatandaşlara evde bakım, evde destek ve gündüzlü bakım hizmetleri verildiğini kaydetti.

İSTİHDAM 31 MİLYON SINIRINDA

Bu sinsi faaliyetlere karşı, maddi ve manevi tüm boyutlarıyla aile yapısını korumakta kararlı olduklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

"Aile fıtratını güçlendirmeye yönelik attığımız adımları, önümüzdeki dönemde yeni unsurlarla destekleyeceğiz. Çalışma ve sosyal güvenlikte; 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücret, bugün 5 bin 500 liraya ulaştı. Aktif sigortalı sayımız 12 milyondan 25,3 milyona yükselirken, toplam istihdam da 31 milyon sınırına dayandı."