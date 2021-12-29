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Politika

Kılıçdaroğlu'nun iddiası! Ömer Çelik: Bu tipik bir fitne siyasetidir

Kılıçdaroğlu'nun 'Dinleme' iddiasına cevap veren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Bu tipik bir fitne siyasetidir. Bu iddiasının arkasına hangi belgeyi koymuştur?. Ne belgesi var, ne de savcılığa başvurdu' dedi.

29 Aralık 2021 Çarşamba 17:06 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 17:38
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"PKK'yı DEAŞ'e karşı konumlayanların niyeti petrol bölgeleridir."

"Ermenistan'la normalleşme sürecine Azerbaycan olumlu bakıyor"

"Demokrasi konusunda, insan hakları konusunda büyük laflar edenlerin, bütün demokrasilerini Akdeniz'in sularına küçücük botlarla gömdüğünü görüyoruz."

"Hem Frontex'in, hem Yunanistan'ın ortaya koyduğu geri itmeler doğrudan doğruya göçmenleri ölüme itmeye teşebbüstür."

"Botlara silah sıkıyorlar, zıpkınla delmeye çalışıyorlar, insanların üzerine ses bombası atıyorlar. Üstelik AB adına orada görev yapan Frontex de bunun parçası oluyor."

"(Kılıçdaroğlu'nun "Dinleme" iddiası) Bu tipik bir fitne siyasetidir. Bu iddiasının arkasına hangi belgeyi koymuştur?"

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