Kılıçdaroğlu'nun 'kaçacaklar' iftirasına Bakan Soylu'dan tek kelimelik cevap

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin bir kaçış planının olduğunu iddia ederek tepki çeken açıklamalarda bulundu. Akşam saat 22'de bir video paylaşacağını duyuran Kılıçdaroğlu, sözünü ettiği videoyu paylaşarak bürokratları tehdit etti.

"SİYASİ AKLIN VARSA KONUŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakın çevresine ilişkin iddialarını sürdüren Kılıçdaroğlu, tepki çeken açıklamalarını sürdürdü. Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den tepki üstüne geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu paylaşımının ardından şu açıklamayı yaptı: "Yanıldığı konuların haddi hesabı yok. En dikkat çekici husus ise Cumhurbaşkanını açık bir şekilde tehdit etmek. Hani belge açıklayacaktı? Devletin kurumlarını işlevsiz hale getirmek istiyor. Aile kavramına ve Cumhurbaşkanlığına saygıdan kaçmaktadır. Vesayetin iradesi altında olduğunu bir keza daha ortaya koydu. Siyasi aklın varsa konuş bak biz sana nasıl cevaplar veriyoruz."

"KİMİN KAÇTIĞINI MİLLET BİLİYOR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise "15 Temmuz gecesi nereye kimin kaçtığını da bu millet biliyor. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaçmayı çok iyi bildiğinin de farkındayız. 'Kaçacaklar' diyerek ortaya koyduğu tehdit tamamıyla gerçeği saptırmaktır." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını paylaşan Soylu, tepkisini tek kelimeyle gösterdi. Bakan Soylu, paylaşımına 'Yalancı' notunu düştü.