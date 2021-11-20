Kılıçdaroğlu'nun kurultay kararının perde arkası ortaya çıktı! ''Topal ördek'' korkusu

Akşam Gazetesi 20 Kasım 2021 Cumartesi 10:21 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 10:22

Yiğitel'in Akşam Gazetesi'nde yayımlanan analizi şöyle:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'kurultayı erteleme' kararının arkasında, cumhurbaşkanı adaylığı arayışında olan belediye başkanlarının Kurultay'da gövde gösterisi yapması ve PM'yi ele geçirmesi endişesi yatıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Kurultayı büyük ihtimalle 2023'e erteleriz" dedi ve "Türkiye seçim atmosferinde partinin kendi içine dönmesini istemiyoruz" gerekçesini ortaya koydu. Ancak CHP kulislerine göre, Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesinde asıl etkili olan, cumhurbaşkanı adaylığı arayışında olan İmamoğlu ve Yavaş gibi isimlerin Kurultay'da öne çıkmasını engelleme isteği.

Kılıçdaroğlu'nun 'erteleme' açıklamasından sonra, CHP ve ittifak ortağı İyi Parti'li kaynaklarımı aradım.

Kurultayın ertelenmesi konusunda Erdoğan Toprak, Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Tezcan, Tuncay Özkan gibi isimlerin etkili olduğunu söylediler.

GÖVDE GÖSTERİSİ YAPARLAR

Bu çekirdek ekibe göre, CHP ve İyi Parti içinde yapılan eğilim yoklamalarında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı araşıyında olduğu, 2002 Haziran ayında yapılacak CHP Olağan Kurultayı'nda da 'delege avı' ile gövde gösterisi yarışına girecekleri düşüncesi oluştu. Çekirdek ekip, parti içi bir yarışın 'kavgalı' geçeceği ve seçim öncesi CHP'yi yıpratacağı endişesiyle, Kılıçdardoğlu'nu kurultayı ertelemesi konusunda uyardı. Kılıçdaroğlu da, genel başkan seçildiği kurultaylarda bile güçlükle toparladığı delegelerin 'aday adayları' arasında parçalanmaması ve kendi gücünü kaybetmemek için kurultayı erteleme kararı aldı. Ancak gerekçe olarak, "2023 seçimi öncesi teşkilatı yormayalım" denilmesi kararlaştırıldı.

'ÇİZİK YERİZ' ENDİŞESİ

Kılıçdaroğlu'nun ekibinin bir başka endişesi de, delege sayısı en yüksek olan İstanbul'u elinde tutan İBB Başkanı İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'listelere çizik atma' ihtimali. Önceki kurultayda Kaftancıoğlu, Tuncay Özkan'ın üzerini çizdirmiş, Özkan PM'ye girememişti. Aynı şekilde Ünal Çeviköz de PM'ye seçilememişti. Belediye başkanlarının 'delege avı'nda nasıl etkili olduğunu, Kılıçdaroğlu'na karşı aday adayı olan, ancak yeterli delege oyu alamayan İlhan Cihaner itiraf etmiş, belediye başkanlarını suçlayarak; "Delegelerin çoğu ya kendisi ya çocukları CHP'li belediyelerde çalışıyor. Bazı delegeler de belediyelerden iş aldığı için bana söz verdikleri halde imza vermekten korktular" demişti.

PM'YE ADAM SOKMA YARIŞI

Çekirdek ekip, Kılıçdaroğlu'na 'gücünüz bölünmesin' derken, bir yandan da "cumhurbaşkanlığı adaylığında sizin yanınızda olduğumuz için belediye başkanları bizi de çizer" demiş oldular.

Ekip ayrıca, Adana, Mersin, İzmir ve Ankara Çankaya ilçesi gibi yüksek delegeye sahip bölgelerin belediye başkanlarının da 'potansiyel cumhurbaşkanı adayları' arasında bölünebileceği, her birinin, CHP PM'ye 'kendi adamlarını yerleştirme' yarışına girebileceği uyarısı yaptı.

Ekip, bu durumda Kılıçdaroğlu'nun parti yönetiminde 'topal ördek' konumuna düşürüleceğinden endişeli.

Kaynağıma, "Kemal bey erken seçim çağrısı yapıyor ama kendisi parti içinde seçimden kaçmış olmuyor mu" diye takıldım, itiraz etmedi.

DAHA ÖNCE DE ERTELEMİŞTİ

Teknik olarak, CHP kurultayı ertelemek için Yargıtay'a başvurarak, "Seçime bir yıl kaldı. Kongre süreçlerini tamamlayamayız" diyecek. Yargıtay bu gerekçeyi yerinde bulmasa bile ancak 'uyarı' yapabileceği için, kurultay fiilen ertelenebilecek. Kılıçdaroğlu, 2014 seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun çatı adaylığına gelecek tepkileri önlemek için de kurultayı bir yıl ertelemişti.