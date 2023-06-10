Kılıçdaroğlu'nun sözleri CHP'de isyana neden oldu: Bu işten derhal vazgeçmeliyiz

28 Mayıs sonrası CHP'de kazan kaynıyor. CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, "Ağır bir yenilgi almadık. Kazanamadık evet ama tablo ağır bir yenilgi değildi" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

"Biz en başta şunu yapmak zorundayız; Seçimleri kaybettiğimizi derhal kabul etmek zorundayız! Seçimleri kaybettiğimizi inkar edersek yerel seçimleri de heba etmiş oluruz" diyen Atıcı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: Aldığımız yenilgi ağır bir yenilgidir. Bunu derhal kabul etmemiz gerekir. Önümüzde bu şekilde bakmalıyız. Yenilginin ağırlığının rakamlarla bir ilgisi yok. Erdoğan bu seçimi 50+1 oyla almış olsaydı bile bu bizim için ağır bir yenilgiydi. Kılıçdaroğlu %49.99 ile kapatmış olsaydı bile bizim için ağır bir yenilgiydi. Çünkü beklentimiz çok yüksekti. Bizim şu inkar işinden derhal vazgeçmemiz gerekir"

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2011 seçimlerini örnek verip CHP'nin oylarını artıramamasından dert yanan Aytuğ Atıcı, "Biz oylarımızı artıramadık. Net, hiç tartışmasız! 2011 seçimlerinde %25.9 aldık, tek başımıza girdik. Şimdi 5 parti girdik CHP bünyesi içerisinde ve oyumuz %25.3... Yani 2011'de altına düştük. Bir önceki seçime baktığımızda 2018'de %22.6 aldık, şimdi öyle 22.6'yı 25.3'e çıkarmış gibi görünüyoruz ama 'Yanımızda 4 tane parti vardı onların oyları nereye gitti?' diye insana sorarlar! Neden oyumuzu artıramadık? Çünkü biz seçmeni ikna edemedik. Seçmen bizi yeterince güvenemedi ve bize oyunu vermedi."

CHP'li Atıcı'nın gündeminde Kılıçdaroğlu'nun CHP listelerinden aday gösterilen 4 partinin grup kurmasını istemesine yönelik açıklamaları da vardı...

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"Ben seçime giren diğer 4 partiye 38 milletvekili verilmesini doğru bulmayanlardanım" diyen Atıcı, CHP'nin altı okuna taban tabana zıt isimlerin listelerde aday olarak gösterildiğini dile getirdi.

"VEKİLLERİ BELİRLEDİĞİMİZ GİBİ BELEDİYE BAŞKANLARINI BELİRLERSEK YEREL SEÇİMLERİ KAYBEDERİZ"



Atıcı, "Benim gibi birçok seçmenimizde bu durumu doğru bulmuyor. Bizim Yüce Divan'a göndereceğiz dediğimiz insanları listelerimizden aday göstermemiz tabanımızı, seçmenimizi ürkütüp kızdırdı. CHP'nin altı okuna taban tabana zıt isimleri listelerde gösterirseniz, tabanımızın çalışmaya mecali kalmaz. Bunları masaya yatırıp konuşmamız lazım. Milletvekillerini belirlediğimiz gibi belediye başkanlarını belirlersek yine kaybedeceğiz. Aynı şeyleri yaparak farklı şeyler bekleyemeyiz. Biz aptal değiliz. Yeter artık! Tokat yiye yiye... Halk bizi doğru yola yönlendirmeye çalışıyor" dedi.