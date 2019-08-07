CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Akraba kayırmacılığı yapmayın' sözü partisinde tersine işliyor. Kırklareli'nin en büyük ilçesi Lüleburgaz Belediyesi'nde 6 komisyonda üyeliği bulunan meclis üyesi İsmail Yurdatapan, 39 yaşındaki oğlu Ali Özgür Yurdatapan'ı yaş sınırı 35 olan belediye birimine aldı. Söz konusu birim için açılan sınava giren 228 kişi elendi, sadece meclis üyesinin oğlu işe alındı.

Leyla Güncer

YAŞI TUTANA 'YAŞLISIN' DEDİLER

Mülakatları gerçekleştiren Belediye Başkan Yardımcılarından Leyla Güncer'in ve oğluna torpil yapan meclis üyesi baba Yurdatapan'ın hem bazı meclis üyeleri hem de vatandaşlar tarafından istifası istendi. Gelen tepkiler sonrasında Güncer'in, "İçim rahat. Ama bir dahaki sefere daha dikkatli olurum" dediği, İsmail Yurdatapan'ın ise meclis üyelerine hitaben, "Oğlum bu işi hak ediyor. Ama istiyorsanız istifa ederim" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Murat Gerenli



Belediye Başkanı Murat Gerenli, Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Lüleburgaz İlçe Başkanı Bülent Metin ve çoğu Belediye Meclis Üyelerinin sessiz kalması üzerine CHP'nin grup toplantısı herhangi bir istifa olmadan sona erdi. Ayrıca İsmail Yurdatapan'ın belediyede 6 farklı komisyonda görev aldığı ancak Gereli'nin ihalelerde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle muhalif olan bazı CHP'li meclis üyelerine görev vermediği iddia edildi.

Ali Özgür Yurdatapan



Öte yandan belediyenin 20 kişi için yaptığı işe alım sürecine 634 kişinin başvurduğu ve 20 kişilik listenin oluşturulmasının ardından mülakata katılan yüzlerce kişinin gerekçe göstermeden ya da 35 yaşından küçük olmasına rağmen 'yaşlısın' diyerek elendikleri iddiası ortaya atıldı.

İLÇE BAŞKANLIĞINDA TOPLU İSTİFA

Tehdit ve torpille işe alma iddialarının ardından Lüleburgaz ilçe başkanlığındaki bazı yöneticiler toplu şekilde istifa etti ve iddiaya göre ilçe yönetimi düştü. Bu arada, işçi alımlarında yaşanan adaletsizliğe CHP'lilerin de tepki gösterdiği öğrenildi. Lüleburgaz Belediyesi'ndeki üyelerin komisyonda görev alma zorunluluğu olmamasına rağmen görevlendirildikleri de belirtildi. Belediye içerisinde yer alan hukuksuzluk ve usulsüzlük yerel gazetelerde de yer verildi.

(Sabah)