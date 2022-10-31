Kılıçdaroğlu'nun tek umudu: Cumhurbaşkanı Erdoğan

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Erdoğan aday olmamdan çok korkuyor" dedi. Peki Kılıçdaroğlu neden böyle bir çıkış yapma ihtiyacı duydu? Yoksa umutlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı bağladı? İşte ayrıntılar...

Başörtüsü çıkışıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği gollük pas ve ABD ziyaretiyle üzerine çektiği şüpheler. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, artık düşüşte bir genel başkan.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Sayın kemal Kılıçdaroğlu'nun bu başörtüsündeki tutumunu biliyoruz. Ama şimdi gelinen noktaya gerek yoktu

Kılıçdaroğlu, adaylık yarışında 1 ay öncesinden daha geride. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yuvarlak masanın liderliğine oynuyor. Çünkü adayı belirleyecek masa o masa. Akşener, BTP Genel Başkanı Baş'ın talebini rol çalmak için fırsat olarak gördü. Baş'a cevap Kılıçdaroğlu'ndan değil Akşener'den geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Ayın 14'ünde yapacağımız toplantıya sayın Baş'ın yaptığı teklifi kendisi adına o masaya getireceğim

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hodri meydan çıkışına dönemedi. Çünkü hala adaylığını kabul ettirebilmiş değil. Ancak gelinen aşamada Kılıçdaroğlu'nın tek umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Televizyon gerekçesi de bu.

Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi muhatap kabul etmesi adaylık olasılığını güçlendirecek. İşte bu yüzden kışkırtıcı açıklamalar yapıyor.

"Erdoğan adaylığımdan korkuyor" açıklamasını da böyle okumalıyız. Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olmayan birisinin davetini kabul etmesi muhalefeti dizayn etmesi anlamına gelir.

Kılıçdaroğlu, bir genel başkan olarak CHP kadrolarını arkasına dizmişti. O süreçte partili kurmaylardan peş peşe "Adayımız Kılıçdaroğlu" açıklaması geldi.

Sürekli "kazanacak aday" vurgusu yapan Akşener, yuvarlak masadaki nüfusunu artırdıkça birşeyler değişmeye başladı. Son olarak bir kulis haberi Kılıçdaroğlu'nun kafasını karıştırmış olmalı. O haber 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için anket düzenleyeceğini iddia ediyordu. Peki Kılıçdaroğlu, bu riski alır mı? Eğer alırsa sıralamadaki yeri Kılıçdaroğlu'nun adaylık macerasını sonlandırabilir.