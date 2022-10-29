Kılıçdaroğlu'nun TOGG sözleri yeniden gündemde! Yine rezil oldu

Togg'un üretileceği kampüsün resmi açılışı için geri sayım başladı.

Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, bugün açılacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2019 yılında STK temsilcileri ve muhtarlar ile buluşma toplantısında Togg ile ilgili yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Otomobil üreteceğiz diyorlar. Nerede kaldı bu? Hani oturdular, büyük gösteriler yaptılar, iş adamları bir araya geldi. Bakanlar, başbakanlar, cumhurbaşkanları bir araya geldi. Otomobil üretiyoruz dediler. Nerede? Milleti kandırmak için, Türkiye otomobil üretir. Otomobil üretmek artık sıradan bir olay. Mesele nedir? Ürettiğin otomobili kime satacaksın?"