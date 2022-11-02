Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirası... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesabını hukuk önünde soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Grup Başkanvekilimiz Mahir Ünal'ın görevinden affıyla boşalan yere genel başkan yardımcımız Özlem Zengin arkadaşımızı teklif ediyoruz. Mahir Ünal arkadaşımıza görev süresi boyunca yaptığı katkılar için şahsım, arkadaşlarım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

* Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum.

* Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına da Balıkesir milletvekilimizi Belgin Uygur'u görevlendirdim.

MEVLÜDE GENÇ'İN VEFATI

* Almanya Solingen'de 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Mevlüde Genç ablamız, Avrupa'daki Türk ve Müslüman düşmanlığıyla mücadelemizin sembolü haline gelmişti. Kendisi geçtiğimiz günlerde vefat etti. Bugün de ebedi yolculuğuna uğurlanıyor. Avrupa'daki Türk ve Müslüman topluma karşı giderek artan düşmanlığa karşı mücadelemizi ondan aldığımız ilhamla sürdüreceğiz.

* AK Parti 20 yıl kesintisiz iktidar ile bir rekora imza attı.

* Girdiğimiz 15 seçimin tamamında bizlerden desteğini esirgemeyen milletimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

* 20 yıldır Türkiye'ye aşkla hizmet ediyoruz. Vatan toprağının her karışında eserlerimiz var

* Ülkemizi pek çok yenilikle tanıştırdık, asrın projeleri olan nice eserlerle tarihe adımızı yazdırdık.

* Milli iradenin üzerinde demokrasinin kılıcı olarak duran ne varsa hepsini tehdit olmaktan çıkardık.

* Ülkemize 20 yılda kazandırdıklarımızı teker teker saymaya kalksak değil saatler, günler, haftalar yetmez.

* Geride bıraktığımız 20 yılda bizden önceki 80 senede yapılan hizmetlerin kat be kat fazlasını ülkemize kazandırmayı başardık

* Her yolu kullanarak bizi yıldırmaya çalıştılar.

* Elbette şu süreçte sokak teröründen darbe girişimlerine kadar pek çok saldırıya maruz kaldık. Ellerinin altındaki tüm piyonları üzerimize saldılar.

* Gezi'de sokakları ateşe vererek, 15 Temmuz'da demokrasimize kast ederek bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar.

* Yatırımlarla birlikte hak ve özgürlüklerde de Türkiye'yi parmakla gösterilen ülkelerden biri haline getirdik.

* Kefenimizi giyerek çıktığımız bu kutlu yolda geri adım atmadık. 20 yıllık tecrübenin ışığında ilk günkü aşkla Türkiye'ye hizmet yolculuğumuzu sürdürüyoruz.

* 81 ilimizde herkesin Türkiye Yüzyılı'na ilişkin fikirlerini söyleyebileceği bir seferberlik başlatıyoruz.

* Ülkemizi pek çok yenilikle tanıştırdık, asrın projeleri olan nice eserlerle tarihe adımızı yazdırdık. Birileri sürekli engel olmanın peşinden koşarken biz eğitim, sağlık, emniyet, adalet ve ulaşımı güçlendirdik.

* İlk somut eser olan Togg'u 29 Ekim'de banttan indirdik.

* Şubat ayında satışı Mart ayı sonunda teslimi başlayacak TOGG, Türkiye'nin yeni prestij markası olarak ülkemizi dünyada başarıyla temsil edecek.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

* AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nı planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını takip ediyorsunuz. Utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla hamburger turları düzenliyorlar.

* Kılıçdaroğlu ülkemizin nereye geldiğini bilemeyecek seviyede.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

* Ailenin korunmasını esas alan teklifimiz hazır.

* Bugün tamamlanacak görüşmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip Meclis'e sunacağız

* Bu teklifin muhalefet için bir turnusol kağıdı olacağını düşünüyorum.

* Başörtülü kardeşlerime rozet takma yarışına girdiler. Bugüne kadar neden yoktular. Başörtülü adaylar da çıkarırlarsa şaşırmayın.

* Kızlarımızın başlarından örtülerini çektiler. Bay Kemal biz bunları unutmayız.

* Bizim kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu bir gecede gündeme taşıdılar.

* Şimdi de geçmişte renklere ayırarak son dönemde çete diye itham ederek şevklerini kırdığı kendi yatırımcılarımızdan özür dilemeden güya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha düne kadar 4 farklı dilde uluslararası yatırımcıları tehdit eden sanki kendisi değilmiş gibi çıkmış bugün yatırımdan bahsediyor. Yatırım kim sen kim?

* CHP samimiyse seçimde başörtülü aday koysun. (Kılıçdaroğlu'na) Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy. Seni de görelim.

* Kimin özgürlükten yana olduğu görülecek.

BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA ÇALIŞMASI

* Halk oylaması dahil diğer adımlara da hazırız.

* Geçtiğimiz günlerde Tuzla Belediye Başkanımıza yönelik yapılan linç girişimi helalleşme maskesi altındaki CHP'nin gerçek yüzünü göstermiştir.

* Yalova'da yargıya yapılan saygısızlık bunların karakterini ortaya seren bir olaydır. Sen nasıl milletvekilisin. Anayasa'da bunlarla ilgili yasal düzenlemeler belli. Bunların takipçisi olacağız.

* Siyasi rekabeti siyasi husumet olarak gören bu faşist zihniyeti milletimizin vicdanına havale ediyoruz.

* Anayasa değişikliği teklifinin geniş bir mutabakatla hayata geçmesini umut ediyoruz. Bu mutabakat olmazsa halk oylaması dahil diğer adımları da atmaya hazırız. Biz şimdiye kadar milletimizin hakemliğinden asla korkmadık, kaçmadık

KILIÇDAROĞLU'NUN UYUŞTURUCU İFTİRASI

* Bu iftiranın hesabı elbette hukuk önünde soracağız. Canlarını dişlerine takarak ülkemizin güvenliği için çalışan kolluk güçlerimizin haklarını korumak boynumuzun borcudur.

* Uyuşturucu ticaretine dünyadaki en ağır darbeleri vuran ülkelerin başında biz geliyoruz Bay Kemal.

* Bizim uyuşturucu gelirleri ile cari açığı kapatma gibi bir derdimiz yok. Birileri siyaset açığını uyuşturucu ile kapatmaya çalışıyor.

* Bu iftira uyuşturucu baronlarına hizmet etmektir. Ayrıca bu kişinin ekonomik krize çare olarak uyuşturucu kaçakçılarından vergi almayı teklif ettiğini de tekrar hatırlatmak isterim

* Sadece geçtiğimiz yıl 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz 153 bin kişiyi yakalamıştır.

* CHP'nin özgürlükten anladığı yalan söyleme, terör propagandası yapma özgürlüğüdür. Bu zihniyet çöpe atılacak.

* 2023 seçimlerine sayılı aylar kalmışken daha cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemeyenlerin şimdiden telaşa kapıldıkları anlaşılıyor.

* Kaos ortamlarının hazırlayıcısı CHP'den başkası değildir.

* Türkiye merhum Menderes'ten itibaren başrolünü CHP'nin oynadığı bu kirli senaryoları pek çok kez görmüş, tecrübe etmiştir. Ülkemize telafisi mümkün olmayan ağır bedeller ödeten, tüm darbelerin kargaşa ve kaos ortamının hazırlayıcısı CHP'den başkası değildir. Antidemokratik girişimlerin tamamında CHP imzası vardır.

* Sandığın rengi belli oldukça siyasi iklimi zehirlemeye yönelik çabaların artması muhtemeldir.

* Ülkemizde ve bölgemizde meydana gelen her gelişme giderek bir sirk çadırını andıran 6'lı masadan bir şey çıkmayacağını ortaya koyuyor.

* Bırakın ülkenin dertlerine derman olmayı; kendi en basit meselelerini dahi çözemeyen bu toplama yapının akıbeti karanlıktır, başarısızlıktır, Allah'ın izniyle büyük bir hüsrandır.

* Derli toplu, sıkletimize uygun bir muhalefetle yarışmayı isterdik ama maalesef bahtımıza çıka çıka kavgadan, kumpastan, birbirlerine laf yetiştirmekten, şehit yakınlarımız dâhil millete hakaret etmekten başka hiçbir vasfı olmayan bir ekip çıktı.

TAHIL KORİDORU DİPLOMASİSİ

* Dün Putin ile görüştüm, bugün Zelenski ile görüşeceğim.

* İçimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz. Türkiye artık doğalgazda bir hat. Avrupa'ya bizim üzerimizden enerji ihracı olacak.

* Türkiye artık doğalgaz ve enerjide bir hub haline geldi.

* Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla ülkemizi büyütmek yoluyla özetlediğimiz ekonomi modeli meyvelerini veriyor

* Yılbaşından sonra göreceksiniz. Dünyada da faizi indirmeye başladıklarını göreceksiniz.

* Avrupa'dan Amerika'ya dünya son 60-70 yılın en yüksek enflasyon rakamlarıyla uğraşırken ülkemizde ekonominin çarkları dönüyor.

* Çiftçilerimize yaptığımız mazot ve gübre ödemelerini öne çekiyoruz. Ödemeleri bu ay içinde yapacağız.

* Sayın Putin'le dün yaptığımız görüşme üzerine bugün saat 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatı eskiden planlandığı gibi devam edecek. Şoygu, Akar'a sevkiyatın devam edeceğini söyledi.