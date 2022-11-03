CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun polis ve jandarmayı hedef alan iftiralarının kaynağı firari FETÖ üyeleri Said Sefa ve Metin Yıkar çıktı.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Örgüt üyeleri Metin Yıkar ile Said Sefa, FETÖ'nün internetten yayın yapan kanallarında "Türkiye'nin uyuşturucu ticaretine aracılık yaptığı" kara propagandasını yıllardır dillendiriyor.

İki firari örgüt üyesi, Kolombiya ve İran'dan gelen uyuşturucunun Avrupa'ya Türkiye üzerinden sevk edildiğini iddia ediyor.

FETÖ'cü hainler yalanlarını Twitter'dan da yayıyor. 2 yıl önce "Jandarma uyuşturucuya el koyuyor. Basına şov yapılıyor; şu kadar uyuşturucu ele geçirdik" falan filan diye. İki gün sonra ele geçirilen uyuşturucu, başka bir uyuşturucu kaçakçısına aktarılıyor" paylaşımını yapan Sefa, sık sık benzer tweetler atıyor.

Sefa, örgüt üyeleri ile aynı argümanları kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftiralarının ardından ise şu paylaşımı yaptı:

KILIÇDAROĞLU'NA PAS ATTI

"Üst düzey siyasetçi ve bürokratların uyuşturucu işini sevk ve idare ettiğini; sınırdan geçerken göz yumduklarını yıllarca ve defaatle anlattım. Muhalefet nihayet işin ciddiyetini kavramış." Metin Yıkar ise bir ay önce Twitter'dan "Soylu ve Erkan Yıldırım'ın uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığını dünya öğrendi. Türkiye devletinin bütün imkanlarını kullanan 'uyuşturucu baronları bunlar" dedi.

FETÖ'cü hainler yalanlarını Twitter üzerinden yayıyor. İki yıl önce yine aynı FETÖ'cüler "Uyuşturucu operasyonuyla şov yapılıyor" diye twit atmışlardı.