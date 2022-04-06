Kılıçdaroğlu'nun yalanı ortaya çıktı! Bakanlık tek tek cevap verdi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, anılan projelere dair partisinin grup toplantısındaki iddialarına yanıt verildi.

Açıklamada, "Gerçeğin yarısı, tam yalandır" sözüne atıfta bulunularak, "Bu nedenle, CHP Genel Başkanı'nın kamu özel sektör iş birlikleri ile ilgili grup toplantısında söyledikleri 'tam bir yalandır'. Kılıçdaroğlu, müteahhitlere tanınan ek sürelerin gerekçesini söylemeyerek 'gerçeğin yarısını' ifade etmiş ve bir kez daha müfteri durumuna düşmüştür." denildi.

Söz konusu projelerin işletme sürelerine dair iddiaların cevaplandırıldığı açıklamada, Bakanlıkça Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) işinde ilave Bornova Viyadüğü, Umurbey-Ovaakça varyantı, Bursa-Susurluk varyantı yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 57 gün işletme süresi verildiği, 15 yıl 4 ay olan işletme süresinin 15 yıl 5 ay 26 gün olarak revize edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Mahmutbey-Odayeri arası 2x3 yerine 2x4 şerit olarak yapılması, Hüseyinli-Kömürlük, Mecidiye ve Çekmeköy-Şile bağlantı yollarının yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 929 gün işletme süresi verilerek 7 yıl 8 ay 20 gün olan işletme süresinin 11 yıl 4 ay 8 gün olarak revize edildiği bildirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu (Kınalı-Odayeri) kesimi işinde, güzergah değişikliği nedeniyle ortaya çıkan 2x4 şeritli 3 adet toplam 10 bin 950 metre uzunluğundaki dünyanın en geniş otoyol tünellerinin yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 1700 gün işletme süresi verildiği belirtilen açıklamada, böylece 4 yıl 9 ay 12 gün olan işletme süresinin 9 yıl 5 ay 17 gün olarak düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, aynı otoyol projesinde Kurtköy-Akyazı kesimi işinde güzergah değişikliği nedeniyle ortaya çıkan 2x4 şeritli 5 adet toplam 18 bin 700 metre uzunluğunda dünyanın en geniş otoyol tünellerinin yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle ilave 1700 gün işletme süresi verilerek 3 yıl 9 ay 12 gün olan işletme süresinin 8 yıl 5 ay 17 gün olarak revize edildiği bilgisine yer verildi.

Ankara-Niğde Otoyolu Projesi'nde ise Ankara-Ahiboz arasının (30 kilometre) 2x3 yerine 2x4 yol yapılması, ek olarak K0 ve Karagedik kavşakları ile Temelli-Ahiboz bağlantı yolu yapım işlerinden kaynaklanan maliyet artışı nedeniyle de ilave 1901 gün işletme süresi verildiği bildirilen açıklamada, böylece 8 yıl 10 ay 17 gün olan işletme süresinin 14 yıl 1 ay 1 gün olarak revize edildiği belirtildi.