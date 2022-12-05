Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanının TSK'ya iftira attığı ortaya çıktı

CHP'nin ekonomi alanındaki danışman kadrosunda yer alan Hacer Foggo'nun TSK'ya 'çocuk katili' iftirasında bulunduğu tweetleri ortaya çıktı.

PKK'ya yakınlığıyla bilinen İnsan Hakları Derneği'nde görev yapmış olan Hacer Foggo'nun, 8 Ağustos 2015'te başlayıp 7 ay süren ve 249 şehit verdiğimiz Çukur Operasyonlarına karşı çıktığı öğrenildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Foggo'nun, Çukur operasyonları sürecinde kahraman Mehmetçik'e "katliam" gibi ağır bir ithamda bulunduğu belirlendi.

SKANDAL PAYLAŞIMINI 23 ARALIK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİ

Foggo'nun skandal paylaşımını 23 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirdiği belirlendi.

PKK'lı teröristlerin eğitim faaliyetlerinin durmasına sebep olduğu okul binalarına sızarak buraları üs olarak kullandığı süreçte, okulları tek tek terörden arındıran güvenlik güçlerimiz, fotoğraf paylaşımlarına yer vermişti. CHP'li Foggo'nun bu görseller üzerinden skandal sözler sarf ettiği bildirildi. Jandarma Özel Harekat timlerinin, PKK'dan kurtarılan okulların birinin tahtasına "Eğitim sırası bizde" yazdığı görseli resmi Twitter hesabından paylaşan Foggo'nun, güvenlik güçlerine çocuk katliamı iftirası attığı kaydedildi.