Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de aylardır devam eden soykırımın faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanının kararlarına rağmen ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasının, hem tarihi bir leke hem de insanlık adına utanç kaynağı olduğunu belirtti.

Netanyahu hükümetinin, Filistin'de insanlık tarihine sığmayacak amansız bir katliam yaptığını gördüklerini ve bildiklerini vurgulayan Kılıç, bu sebeple Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, mazlum Filistin halkının yanında olmaya ve bu işgalin sona ermesi için adaleti savunmaya var güçleriyle devam edeceklerini kaydetti.