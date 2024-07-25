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Politika

Kılıç'tan Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki: İnsanlık adına utanç kaynağı

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, 'Gazze'de aylardır devam eden soykırımın faili Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanının kararlarına rağmen ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanması, hem tarihi bir leke hem de insanlık adına utanç kaynağıdır.' ifadesini kullandı.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 14:28 - Güncelleme:
Kılıç'tan Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki: İnsanlık adına utanç kaynağı
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Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de aylardır devam eden soykırımın faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanının kararlarına rağmen ABD Kongresi'nde ayakta alkışlanmasının, hem tarihi bir leke hem de insanlık adına utanç kaynağı olduğunu belirtti.

Netanyahu hükümetinin, Filistin'de insanlık tarihine sığmayacak amansız bir katliam yaptığını gördüklerini ve bildiklerini vurgulayan Kılıç, bu sebeple Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, mazlum Filistin halkının yanında olmaya ve bu işgalin sona ermesi için adaleti savunmaya var güçleriyle devam edeceklerini kaydetti.

  • Akif Çağatay Kılıç
  • Netanyahu

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