AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç'ın başkanlığında toplanan TBMM Dışişleri Komisyonu'nda, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Hasan Turan ile HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit arasında polemik yaşandı. Komisyonda, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kolluk Personelinin Güvenlik Alanında Eğitim ve Öğretimine İlişkin İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"nin görüldüğü esnada, Koçyiğit tarafından "Moldova ile güvenlik anlaşmasına ne gerek var? Kilometrelerce uzakta ne işimiz var?" sorusu yöneltildi.

"BARIŞ İÇERİSİNDE YAŞAMADAKİ KOŞUL, HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YE SAHİP ÇIKILMASIDIR"

Koçyiğit'in sorusuna tepki gösteren Turan, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızın dibine gelip tırlarca dolusu silah dağıtanları görüyor musunuz? İnsani yardım malzemesi dağıtmıyorlar; füzeler dağıtıyorlar, zırhlı araçlar veriyorlar. 11 bin kilometre öteden gelip sınır dibimizde tırlarla silah dağıtanlara 'Niçin bu silahlanmaya yatırım yapıyorsunuz ve neden Türkiye'nin sınırının dibine dağıtıyorsunuz?' diye bir soru sordunuz mu veya Dedeağaç'ta, yan tarafımızda, Yunanistan'ın her tarafını cephaneliğe çeviren, Türkiye'yi hem güneyden hem batıdan kuşatanlara 'Bu kadar silahı niye üretiyorsunuz? Bu uçak gemilerinizi kendi okyanusunda gezdirmek yerine bizim denizlerimizde niye gezdiriyorsunuz?' diye bir sorunuz oldu mu? Bunun yerine 'Türkiye'nin Moldova ile ne alakası var, neden oradayız?' diye soruyorsunuz."

Turan, Koçyiğit'e "PKK ile PYD'nin neden bir terör örgütü yerine koymuyorsunuz?" diyerek, "Emperyalizm' diye tarif edilen ülkeler var ya, onların gelip sınırlarımızın dibinde bütün dünyaya göstere göstere silahla donattığı bu örgütleri hangi örgüt olarak kabul ediyorsunuz? Devlet olduklarından dolayı mı alıyorlar bu desteği" diye konuştu.

Terörle mücadele etmenin her devletin yasal ve anayasal hakkı olduğunu ifade eden Turan, Türkiye'nin herkesin ülkesi olduğunu vurgulayarak, barış içerisinde yaşamadaki koşulun hep birlikte Türkiye'ye sahip çıkılması olduğunu dile getirdi.