'Kim 15 Temmuz geçti, bitti derse aymazlık yapar'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin ardından milletin dirayetiyle geçildiğini anlatan Bilal Erdoğan, “Türkiye’de gençlikle ilgili tek derdi olan hareketin AK Parti, tek liderin ise Recep Tayyip Erdoğan. Kim ‘15 Temmuz geçti, bitti’ derse aymazlık yapmış olur. FETÖ örgütü afişe oldu. Ne kadar adi, kahpe oldukları, ne kadar Türkiye’ye, millete düşman oldukları ortaya çıktı”diye konuştu.