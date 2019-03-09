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'Kim 15 Temmuz geçti, bitti derse aymazlık yapar'

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Bursa Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ‘Gençlik Buluşması’nda yaptığı konuşmada, iddialı gençler için ileriye dönük plan yapabilmenin önem taşıdığını söyledi.

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, 15 Temmuz darbe girişimi sürecinin ardından milletin dirayetiyle geçildiğini anlatan Bilal Erdoğan, “Türkiye’de gençlikle ilgili tek derdi olan hareketin AK Parti, tek liderin ise Recep Tayyip Erdoğan. Kim ‘15 Temmuz geçti, bitti’ derse aymazlık yapmış olur. FETÖ örgütü afişe oldu. Ne kadar adi, kahpe oldukları, ne kadar Türkiye’ye, millete düşman oldukları ortaya çıktı”diye konuştu. 

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