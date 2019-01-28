12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,295
  • 6,0192
  • 221.146
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

'Kim olursa olsun bizim çalışmamızı etkilemez'

CHP’de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer’in adın MYK’ya sunuldu. CHP’nin İzmir adayı için AK Parti’den ilk yorum AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’dan geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CHP’de sistemin farklı olduğu belirten Dağ, “Biz kesin sonucu bekleyeceğiz yorum yapmak için. Bir bakarsınız Aziz Kocaoğlu’nu da gösterebilirler. CHP’de böyle şeyler olabiliyor biliyorsunuz. 

BİZİ ENGELLEYEMEZLER 

Ben CHP’nin en çok oy aldığı ilde siyaset yapıyorum. Geçenlerde şunu söyledim “Allah kimseyi CHP’de aktif siyasetçi yapmasın” Kurtlar sofrası gibi, ben dünyada başka bir örneğini görmedim” dedi. Dağ, “CHP’de adayın Tunç bey olması, Aziz bey olması ve ya başka birinin aday olması bizim çalışmalarımızı etkilemez. Biz kendi adaylarımızı belirledik, çalışmalarımızı yapıyoruz. Nihat Bey’in adaylığı konusunda çok iyi tepkiler alıyoruz. Nihat Bey’in Denizli’de yaptığı çalışmalar İzmir’de biliniyor. Nihat Bey İzmir’i tanıyor” diye konuştu. 

15 Temmuz konuşması Kazım Karabekir´in torununu rahatsız etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den Avrupa’ya Kuzey Akımı-2' uyarısı

ABD'den Avrupa’ya Kuzey Akımı-2' uyarısı

Türk üs bölgesine saldırıyı kışkırtan kanalın ofisi kapatıldı

Türk üs bölgesine saldırıyı kışkırtan kanalın ofisi kapatıldı

İki günde 56 oyun geliştirdiler

İki günde 56 oyun geliştirdiler

"Arap Baharı'nı Sudan'da canlandırmak isteyenler var"

'Arap Baharı'nı Sudan'da canlandırmak isteyenler var'

Almanya'ya önemli uyarı: Pahalıya mal olacak

Almanya'ya önemli uyarı: Pahalıya mal olacak

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Almanya'ya kaçacakken yakalandı

Yeni görüntüler ortaya çıktı: Almanya'ya kaçacakken yakalandı

Çin'den sürpriz Kerkük hamlesi

Çin'den sürpriz Kerkük hamlesi
 

POPÜLER HABERLER

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

Engelli adamın infaz edilme anı kameralara yansıdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA