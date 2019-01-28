'Kim olursa olsun bizim çalışmamızı etkilemez'

CHP’de sistemin farklı olduğu belirten Dağ, “Biz kesin sonucu bekleyeceğiz yorum yapmak için. Bir bakarsınız Aziz Kocaoğlu’nu da gösterebilirler. CHP’de böyle şeyler olabiliyor biliyorsunuz.

BİZİ ENGELLEYEMEZLER

Ben CHP’nin en çok oy aldığı ilde siyaset yapıyorum. Geçenlerde şunu söyledim “Allah kimseyi CHP’de aktif siyasetçi yapmasın” Kurtlar sofrası gibi, ben dünyada başka bir örneğini görmedim” dedi. Dağ, “CHP’de adayın Tunç bey olması, Aziz bey olması ve ya başka birinin aday olması bizim çalışmalarımızı etkilemez. Biz kendi adaylarımızı belirledik, çalışmalarımızı yapıyoruz. Nihat Bey’in adaylığı konusunda çok iyi tepkiler alıyoruz. Nihat Bey’in Denizli’de yaptığı çalışmalar İzmir’de biliniyor. Nihat Bey İzmir’i tanıyor” diye konuştu.