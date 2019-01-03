Kimse çizgimiz dışına çıkamaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Altındağ Kültür Sarayı’nda düzenlenen Yerel Seçim Öncesi Teşkilat, Aday ve Aday Adayları Buluşma Programı’nda partililere hitap etti, çarpıcı açıklamalarda bulundu:

BAYRAK YARIŞI: AK Parti’de her kardeşimiz tüm görevlere talip olma hakkına, salahiyetine ve kabiliyetine sahiptir. Yine AK Parti’de her görev bir bayrak yarışı şeklinde üstlenilir. Seçimler işte bu bayrak değişimlerinin yaşandığı dönemlerdir. Tabii bunu atletizmdeki bayrak yarışıyla da birbirine karıştırmayalım. O farklı, o farklı. Bu bir adeta devir teslim sürecidir. ‘Ben aday değilim öyleyse bana ne’ denilmemesi gerekir.

KİBİR YIKAR:Milletimiz bize oy vermeye mecbur ve mahkum değil. Tam tersine biz yaptığımız hizmetlerle, duruşumuzla bu oyu hak etmeye mecburuz. Milletin verdiği yetkiyle, milletin sağladığı imkanlarla yapılan hizmetlerin kerametini kendinde görenlerin bu çatı altında kalma şansları hiç yoktur. Siyasette de insanı kibir, gurur yıkar. Millete tepeden bakmak, kendi çıkarlarını davasının ve ülkesinin üzerinde tutmak yıkar. ‘Ben’ yıkar, ‘biz’ varsa her şey var. AK Parti’de ‘ben’ yok, ‘biz’ var, hep birlikte.

O DEVİR BİTTİ:Osmanlı döneminde padişahlar cuma selamlığına çıktığında kendisini karşılayan ahali “Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var” diyerek tezahüratta bulunurmuş. Yani bu ne demek, ‘Havaya girme, biz seni havanı indiririz.’ ‘Nasıl olsa belediye başkanı oldum, 5 yıl daha bana kimse afra tafra yapamaz.’ o devir geride kaldı. Şimdi öyle bir şey yok. Kim ki bu millete tepeden bakarsa bilesiniz ki biz o arkadaşlarla yol yürümeyiz. Anında gereği neyse onu da yaparız. Kibrin sonu büyüklenme, onun sonu ise Allah göstermesin farkında olmadan sınırı aşmadır. Biz siyaseti hayatımız boyunca, kendimizi de arkadaşlarımızı da işte bu felaketten korumak için her türlü gayreti gösterdik.

BİZE YAKIŞMAZ:Belediye başkanları, başkan adayları, tüm teşkilat mensupları ve milletvekilleri bu hususa özellikle dikkat etmeliler. Makamlarımızın hizmet makamı olduğunu unuttuğumuz gün, siyasette artık işimiz kalmamıştır. Bazı yerlerde bu dönem aday olamayan veya istediği yerden aday olmayan kardeşlerimin nazlandığı haberlerini alıyorum. Bir defa AK Parti’ye, AK Parti’liye bu yakışmaz. İsmi üzerinde AK Parti’li.

SPEKÜLASYON:Mehmet Özhaseki’yi Ankara’ya layık gördükleri için aday yaptık. Burada herhangi bir spekülasyona kimsenin hakkı yok. Ederse hem davaya yanlış yapmış, ihanet etmiş olur hem de büyükşehir Ankara’ya ihanet etmiş olur. Emaneti eline vermek görevimizdir. Asla ayrımcılık, şu bu.... Bu tür şeyler olamaz, olmaması lazım. El ele vereceğiz ve burada biz biliyoruz ki Ankara’yı inşallah Sayın Özhaseki’yle çok daha ileri bir seviyeye taşıyacağız, götüreceğiz.

REKOR BİR OYLA: 31 Mart akşamı rekor bir oyla seçimi tamamlayacağımıza inanıyorum. Gözünü Ankara’ya dikenlere inşallah derslerini bir kez daha vereceğiz. Tek vaatleri Ankara’yı ve Türkiye’yi eski kötü günlerine götürmek olanlara cevabımızı şehirlerimizi ve ülkemizi geleceğe taşıyarak vereceğiz. Hizmet adına çakılmış tek çivileri olmadığı halde sürekli parlatılarak, pohpohlanarak, şişirilerek başkentlinin karşısına çıkartılan balonları 31 Mart akşamı bir kez daha patlatacağız. Bunu da Cumhur İttifakı’yla yapacağız.”

UZUN YOLCULUK:Cumhur İttifakı’nda kimse kalkıp da çizdiğimiz çizginin dışına çıkamaz. Cumhur İttifakı’nın gereği ne ise tüm arkadaşlarımız, teşkilatlarımız buna uymalıdır. Uymayanlar olursa kusura bakmasınlar, o zaman kendilerini istirahate davet ederiz. Zira biz bu yolda yürürken bir ittifak oluşturduysak bu ittifak hele hele cumhurun ittifakıysa, bu bir illet, bir zillet ittifakı değil, o zaman hep birlikte çalışacağız, ittifakımızın gereğini de yerine getireceğiz.Bu bir uzun yolculuk, bu uzun yolculukta birbirimizi kıramayız. Birbirimizle dayanışma içerisinde olacağız. Dayanışma içerisinde olacağız ki vatanseverlikten, milliyetperverlikten uzak olanlara karşı 31 Mart akşamı cumhur olarak gereken dersi vermiş olalım.

BU MİLLET İHANETİ AFFETMEZ

Ana muhalefet partisinin ilişkilerine ittifak değil, ihanet demek daha doğrudur. Ülkemize ve milletimize husumet besleyen kim varsa, onlarla birlikte hareket etmenin başka bir adı olamaz. Her fırsatta teröristlere arka çıkmanın, onların diliyle bizlere saldırmanın başka bir adı olamaz. Nerede mi işte Avrupa’da, Almanya’da, terör örgütünün Avrupa Parlementosu’daki temsilcileri ile nasıl birlikte resim çektirdiklerini, ellerinde terör örgütünün paçavralarıyla poz verenlerle nasıl yan yana durduklarını Bay Kemal’in hep birlikte gördük, görüyoruz, biliyoruz.

Kendi ülkesini gidip, yabancılara şikayet etmenin, Türkiye’nin aleyhindeki kampanyalara malzeme vermenin başka bir adı olamaz. Bizim milletimiz her şeyi affeder ama ihaneti affetmez. Mart seçimleri aynı zamanda bu gerçeğin tüm açıklığıyla ortaya çıkmasına da vesile olacaktır.

İktidara ters düşenlerin, iktidardan kopuk olanların hizmet verme noktasında ne halde oldukları herkes tarafından görülüyor. Bizim avantajlarımız var, bizler bütün büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde el ele omuz omuza veriyoruz ve bu hizmetleri en ideal noktalara taşıyoruz. Ankara’da zaten siz bunlara şahitsiniz. Ben hep şunu merak ederim, Çankaya, Yenimahalle niye böyle? Buralarda belediye var, belediye olduğuna göre çöp, çamur, çukur niye buralarda var, niye hizmet vermiyorlar? Para ise bütçeden bütün belediyelere olduğu eşit koşullarda bunlara da para geliyor. Mesele başka. Belediyecilik bir aşktır. ‘Halka hizmet, Hakka hizmettir’ diyerek biz bu yola çıktık. AK Parti’de belediyeciliğin sırrı, belediyecilik her şeyden önce dertli olanların işidir, gönül işidir. Eğer dertliyseniz bu işi yaparsanız. Önlünüze girmişse bu işi yaparsınız, değilse bunu yapmazsınız.

BELEDİYECİLİK AŞKTIR GÖNÜL İŞİDİR

İktidara ters düşenlerin, iktidardan kopuk olanların hizmet verme noktasında ne halde oldukları herkes tarafından görülüyor. Bizim avantajlarımız var, bizler bütün büyükşehirlerimizde, illerimizde, ilçelerimizde el ele omuz omuza veriyoruz ve bu hizmetleri en ideal noktalara taşıyoruz. Ankara’da zaten siz bunlara şahitsiniz. Ben hep şunu merak ederim, Çankaya, Yenimahalle niye böyle? Buralarda belediye var, belediye olduğuna göre çöp, çamur, çukur niye buralarda var, niye hizmet vermiyorlar? Para ise bütçeden bütün belediyelere olduğu eşit koşullarda bunlara da para geliyor. Mesele başka. Belediyecilik bir aşktır. ‘Halka hizmet, Hakka hizmettir’ diyerek biz bu yola çıktık. AK Parti’de belediyeciliğin sırrı, belediyecilik her şeyden önce dertli olanların işidir, gönül işidir. Eğer dertliyseniz bu işi yaparsanız. Önlünüze girmişse bu işi yaparsınız, değilse bunu yapmazsınız.

İTTİFAKIN GAYESİ ÜLKEMİZİN İSTİKBALİ

Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi meydanlarda, kışla önlerinde darbecilerle göğüs göğüse girilen destansı mücadelede kuruldu. Siyasetin karanlık dehlizlerinde, kirli pazarlık masalarında değil, milletin gönlünde kurulan Cumhur İttifakı 31 Mart seçimlerine giden süreçte de aynı şekilde yoluna devam edecektir.

HASASİYET UYARISI

Bu ittifakın asıl gayesi seçim kazanmak değil, ülkemizin istikbal ve istiklalini de garantiye almaktır. İttifakta yer alan iki siyasi partinin farklı politikaları, söylemleri, çeşitli hususlarda farklı çözüm önerileri olabilir. Ama bunların hiçbiri ittifakın özünü oluşturan ülkenin ve milletin bekası konusundaki görüş ve mücadele birliğimizin önüne geçmedi, geçmeyecek.

Diğer şehirlerimizde olduğu gibi Ankara’da da Cumhur İttifakı’nın gerisindeki işte bu büyük davaya, bu büyük mutabakata uygun şekilde birlikte çalışacağına inanıyorum. Sizlerden bu konuda azami hassasiyeti göstermenizi istiyorum.

Cumhur İttifakı’na zarar verene taviz yok

AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman ile MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, “Cumhur İttifakı ruhuna aykırı” faaliyetlerinden dolayı görevden alındı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Karaduman Cumhur İttifakı’nın prensiplerine uygun olmayan açıklamaları sebebiyle açığa alınmıştır” açıklaması yaptı. Çelik, Samsun İl Başkanlığı’na Ersan Aksu’nun atandığını duyurdu. İl Başkanı Taner Tekin’i aynı gerekçe ile görevden alan MHP’de ise Samsun Milletvekili Erhan Usta’nın da Merkez Disiplin Kurulu’na sevki için çalışma başlatıldı.

KÜRESEL GÜÇ OLACAĞIZ

2002 yılından bugüne savunma, güvenlik, havacılık ve uzay alanlarında çok önemli gelişmeler yaşandı. Birçok milli projemizi uygulamaya koyarak, başarılı sonuçlar elde ettik. Önümüzdeki 3 yıllık dönemde özgün tasarım ve ileri teknolojiyle savunma sanayinde Türkiye’yi küresel bir güç haline getireceğiz.