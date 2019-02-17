İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi MHP ile Buluşma Toplantısı’na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Soylu, kayyum atanan belediyeleri hatırlatarak “Bu belediyelere kayyum atayarak PKK’nın şah damarını kestik. Dertleri belediyecilik yapmak değildir, o damarı yeniden açmaktır. Görevlendirme yaptığımız belediyelerin PKK’ya nasıl peşkeş çekildiği ile ilgili en küçük bir fikirleri yoktur. PKK’nın oradan nasıl bir güç devşirdiği ile ilgili en küçük bir fikirleri yoktur” ifadelerini kullandı.

KESMEZSENİZ NAMERTSİNİZ

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin TBMM’deki grup toplantısındaki konuşmasını anımsatan Soylu “Bir suratına bak. Suratından rabbiyessiri silinmiş. Sözde Kürdistan’da kendilerine oy verecekler, Batı’da AK Parti ile MHP’nin önünü kesecekler. Kesmezseniz namertsiniz. Öyle yürekleri, cesaretleri olsa kesebilecekler de... Bundan da o ittifak partileri onur duyuyorlar. Bunları şımartmaya gelmez” şeklinde konuştu.

TEZGÂHA GELDİLER

Bazı partilerin darbecilerle, vesayet kurumlarıyla, yabancı istihbarat örgütleriyle ittifak kurduklarını, bugün de bunlara bir de yolunu, istikametini şaşırmış partiler eklendiğini söyleyen Bakan Soylu “Dün SSK’ye aklı yetmeyenler, dün İçişleri Bakanlığına aklı yetmeyenler, bugün bir araya gelmiş bir şeylerin ittifakını kurduklarını zannediyorlar. Temel Bey, Kemal Bey, Meral Hanım, sen ittifaka gelmedin, tezgâha geldin. Sen HDP’nin, PKK’nın, FETÖ’nün ve Amerika’nın tezgâhına geldin” diye konuştu.

15 BİNİ BİTTİ 700’Ü KALDI

Türkiye’nin eski Türkiye olmadığının altını çizen Soylu “Bu coğrafyada biz müsaade etmeden kimseye oyun kurdurmayız” ifadesini kullandı. Terörle mücadeleye de değinen Soylu, şunları söyledi: Dağlarda 15 bin terörist vardı. Bugün 700 tane var. Hiç merak etmeyin onların da iflahını keseceğiz. Onların, bu ülkenin, doğu ve güneydoğudaki kardeşlerimizin huzurunu bozmalarına fırsat vermeyeceğiz. Orada genç kızlarımızın tekrar dağa terörist olarak getirilme, 14-15 yaşındaki kızların getirilip, o alçak, meze masalarında sunulması fırsatı vermeyeceğiz. O çocuklarımızı mühendis, doktor, avukat, öğretmen yapacağız.