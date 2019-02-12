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Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, partisinden istifa etti

CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, partisinden istifa etti.

  • AA
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Kesimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partisinden istifa ettiğini belirtti.

Konuyla ilgili daha sonra basın toplantısı da düzenleyeceğini ifade eden Kesimoğlu, "Son günlerde hem Kırklareli'nde hem de yıllarımı verdiğim partim CHP'de yaşanan, kamuoyu tarafından bilinen gelişmeler nedeniyle partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kesimoğlu yeniden aday gösterilmemesi üzerine iki hafta önce düzenlediği açık hava toplantısında CHP Genel Merkezi'nin kararını tanımadığını belirterek "kılıç yarası" aldığını belirtmişti.

"Bu şarkı burada bitmez, kenara çekilmeye hiç niyetim yok" diyen Kesimoğlu, seçimlere katılacağı sinyalini vermişti.

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