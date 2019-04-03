Kırklareli'nde oylar yeniden sayılacak

AK Parti ve MHP'nin itirazı sonucu, Kırklareli belediye başkanlığı seçimi için kullanılan oyların yeniden sayılmasına karar verildi

Alınan bilgiye göre, AK Parti ve MHP tarafından verilen itiraz dilekçesinin incelenmesi ve karara bağlanması amacıyla Kırklareli İlçe Seçim Kurulunca oluşturulan komisyon toplandı.

Komisyon tarafından belediye başkanlığı seçiminde kullanılan oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı.

Kırklareli'nde resmi olmayan sonuçlara göre, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Derya Bulut arasında 248 oy fark bulunuyor.