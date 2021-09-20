Kirli algı operasyonu! Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını çarpıtarak servis ettiler!

20 Eylül 2021 Pazartesi 07:27 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 07:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kırklareli'ndeki bir konuşmasında "Yirmi yıldır yurt sorununu çözemediler. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Bir yıl içinde yurt sorununu çözmezsem siyaseti bırakacağım" ifadelerini kullanmıştı.

ABD ziyareti öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısında Kılıçdaroğlu'nun bu cümlelerine cevap verdi. Başkan Erdoğan cevabında, "Hiçbir dönemde olmadığı kadar yoğun bir şekilde öyle bir yalan atıyor ki bir sene içinde Türkiye'de bu sorunu bitirecekmiş. Zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun? Şu anda bizim üniversite öğrencilerimize yönelik atılan bu adımlar hiçbir dönemde atılmış değil. Gayet başarılı bir şekilde yürüyor" dedi.

Fahiş fiyat artışıyla ilgi ise Başkan Erdoğan şunları söylemişti: Bizim işimiz zaten böyle bir adaletsizlik, böyle bir zulüm böyle bir suiistimal varsa, bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ÇARPITTILAR

YOL TV, Birgün Gazetesi, Aykırı, Sözcü, Gerçek Gündem ve başka yayın organları Başkan Erdoğan'ın "Zaten böyle abartılacak bir sorun yok ki. Ne abartıyorsun?" sözlerini fahiş kira artışlarıyla ilgili sözlermiş gibi haberlerinde servis etti.

DAĞ: KASITLI VE KÖTÜ NİYETLERLE YAPILMIŞTIR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, bazı medya kuruluşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini çarpıtmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Çarpıtılarak servis edilen haberlerden örnekler gösteren görselleri paylaşan Hamza Dağ sosyal medya hesabından şu tepkiyi verdi: Sosyal medyada dezenformasyonla mücadelenin hukuki bir zemine oturmasının ne kadar gerekli olduğunu bugün bir kez daha anladık. Cumhurbaşkanımızın söylediği bir cümlenin kira artışı ile ilgiliymiş gibi servis edilmesi sehven değildir. Kasıtlı ve kötü niyetlerle yapılmıştır. Bazı medya kuruluşlarının tek amacı dezenformasyon ve çarpıtmalarla toplumu manipüle etmeye çalışmak. Yeni stratejileri ise yalan yayıldıktan sonra paylaşımı silmek. Bu yalan terörü yeni düzenleme ile birlikte yaptırıma tabi olacak. Yalanı söyleyip kenarı çekilme dönemi bitiyor.