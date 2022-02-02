Kış Kartalı Harekatı... Başkan Erdoğan: Dün gece 3 ayrı noktada hedefleri bombaladık

2 Şubat 2022 Çarşamba 14:20 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 15:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:



"Eğitimde derslik sayımızı 607 bine çıkarmasaydık, öğretmen sayımızı güçlendirmeseydik, üniversite sayımızı yükseltmeseydik bugün bulunduğumuz yerde olmazdık."



"Ülkemizi tamamen kendi modeliyle dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine sokacak yeni bir atılımın içerisindeyiz"

"Hayatında sen nükleer enerji santrali görmedin. Eğer arzu ediyorsan, Akkuyu uzak değil, Akkuyu'ya gidersin, bizim nükleer enerji santrali ne durumdaymış yerinde görürsün. Yakında ikinci nükleer enerji santrali geliyor."



"Yüksek enflasyon sarmalını her geçen ay azaltarak bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz."

"(Kılıçdaroğlu'na) Bir lüks otelden geceliği 100 bin lira olmak suretiyle yapacağınız yayınlarla bu millet aldanmaz, bu millet bunlara kanmaz."