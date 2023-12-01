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  • Kişida ile görüşen Başkan Erdoğan: İsrail'in saldırıları kendini savunma hakkı ile izah edilemez
Politika

Kişida ile görüşen Başkan Erdoğan: İsrail'in saldırıları kendini savunma hakkı ile izah edilemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dubai'de Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabulünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam derecesine ulaşan saldırılarının kendini savunma hakkı ile izah edilemeyeceğini dile getirdi.

AA1 Aralık 2023 Cuma 20:50 - Güncelleme:
Kişida ile görüşen Başkan Erdoğan: İsrail'in saldırıları kendini savunma hakkı ile izah edilemez
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye-Japonya ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve bölgeye yönelik insani yardım ihtiyacı konuları ele alındı.

Başkan Erdoğan görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliam derecesine ulaşan saldırılarının kendini savunma hakkı ile izah edilemeyeceğini dile getirdi.

Erdoğan, Gazze'ye insani yardımların bir an önce yeterli ölçüde ulaşması gerektiğini, İsrail'in uluslararası hukuk zemininde durdurulmasının önemli olduğunu ve BM Genel Kurulu'nda alınan kararın İsrail'in yalnızlığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Görüşmede, Türkiye ile Japonya'nın ekonomik, siyasi, diplomatik ilişkileri ile ilgili konular değerlendirildi.

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