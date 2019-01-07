Kıskandıran diplomasi ve işbirliği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yer aldığı Türk heyetinin geçen yıl 29 Aralık’ta Rusya’daki temaslarının ardından gözler, iki liderin bir araya geleceği toplantıya çevrildi. Ocak ayında planlanan Rusya ziyareti kapsamında, Erdoğan ve Putin’in yapacağı görüşmelerde, Suriye sorunu başta olmak üzere, S400 hava savunma sistemi alımı, ikili ve bölgesel konularda önemli kararların alınması bekleniyor. Ziyaret, Erdoğan’ın, ABD’ye yönelik, “Bize söz verdiler ‘onlardan orayı boşaltacağız, onları Fırat’ın doğusuna göndereceğiz’ dediler göndermediler. Temizlediniz temizlediniz, çıkardınız çıkardınız, çıkarmadığınız takdirde biz Münbiç’e de gireceğiz” açıklamasının ardından Putin ile yapılacak ilk görüşme olması nedeniyle büyük önem taşıyor.

HİÇ HIZ KESMEDİLER

Başkan Erdoğan, Putin ile 2018’de Suriye sorunu başta olmak üzere pek çok konuda hız kesmeyen bir diplomasi trafiği yürüttü. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 7 kez baş başa, 18 kez telefonla olmak üzere 25 kez görüştü. Ayrıca iki lider, geçen sene 6 zirvede bir araya geldi. 2018’in ilk baş başa görüşmesi, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Suriye Konulu Üçlü Zirve’ye katılmak üzere geldiği Ankara’da yapıldı. İki lider, 4 Nisan’daki Suriye Konulu Üçlü Zirve’den bir gün önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Baş başa görüşmenin ardından Erdoğan ve Putin’in başkanlığında Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı düzenlendi.

YOĞUN TEMASLAR OLDU

Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin katılımıyla gerçekleşen Üçlü Zirve, uluslararası basında da geniş yer buldu. Erdoğan ve Putin, 4 Nisan 2018’de Ankara’da, 7 Eylül’de Tahran’daki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi, 26 Temmuz’da 10. Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika (BRICS) Zirvesi, 17 Eylül’de Soçi Zirvesi, 27 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen Türkiye, Rusya, Fransa, Almanya Dörtlü Zirvesi, 1 Aralık’ta G20 Liderler Zirvesi olmak üzere toplam 6 zirvede bir araya geldi. İki lider ayrıca Astana süreci kapsamında Suriye’deki sorunun çözümü noktasında 2018 boyunca bölgesel, ikili ilişkiler ve ekonomi gibi farklı konularda da yoğun temaslarını sürdürdü.

SOÇİ’DE TARİHİ KARAR

Erdoğan ve Putin, Soçi’de yaptıkları ikili ve heyetler arası görüşmeler neticesinde İdlib’de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına karar verdiklerini bildirdi.