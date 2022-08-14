Kissinger ateş püskürdü: Dünyayı savaşın eşiğine getirdiler

Daha önce Kiev'in Rusya ile olan çatışmayı sona erdirmek için bazı toprak iddialarından vazgeçmesini önerdiği için tartışmalara yol açan ABD'nin eski dışişleri bakanı Henry Kissinger, Wall Street Journal'a verdiği röportajda, ABD'yi yerden yere vurdu.

ABD'de vizyoner liderlik eksikliğinin olduğunu söyleyen Kissinger röportajında, "Bunun nasıl sona ereceğine veya neye yol açması gerektiğine dair herhangi bir kavram olmaksızın, kısmen bizim oluşturduğumuz meselelerde Rusya ve Çin ile savaşın eşiğindeyiz." dedi.

99 yaşındaki Kissinger, İkinci Dünya Savaşı sonrası önde gelen liderlerin profilini çıkardığı yakın tarihli bir kitapta, Batı'nın Ukrayna ihtilafındaki rolünü ayrıntılarıyla anlattı.

Rusya'nın Şubat ayında ülkeye asker gönderme kararının kendi güvenliğinden kaynaklandığını, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasının ittifakın silahlarını Moskova'nın 300 mil (480 km) yakınına taşıyacağı anlamına geldiğini söyledi.

Kiev ve Washington'daki diplomatların bu endişeleri dengelemeleri gerektiğini belirten Kissinger, Ukrayna'daki mevcut çatışmayı 'başarısız bir stratejik diyaloğun bir sonucu' olarak nitelendirdi.

Kitabın yayınlanmasından bir ay sonra Wall Street Journal'a konuşan Kissinger, Batı'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güvenlik taleplerini ciddiye alması gerektiğini tekrar vurguladı ve Ukrayna'nın NATO ittifakına kabul edilmeyeceğini açıkça belirtti.

"DİPLOMASİYİ KİŞİSEL İLİŞKİ GİBİ GÖRÜYORLAR"

1960'ların sonlarında ve 1970'lerin başlarında, ABD ordusuyla savaş halinde olmalarına rağmen, Vietnamlı komünistlerle kapsamlı müzakereler yürüten Kissinger, son dönem Amerikan liderlerinin diplomasiyi 'düşmanla kişisel ilişki' olarak görmesinden yakındı.

Kissinger, ABD'nin kendisi, Rusya ve Çin arasında 'denge! araması gerektiğini savundu.

Kissinger, bu terimin 'bazen karşıt değerlerin meşruiyetinin kabul edildiği bir tür güç dengesi" anlamına geldiğini belirterek, "Çünkü çabanızın nihai sonucunun değerlerinizin dayatılması olduğuna inanıyorsanız, o zaman dengenin mümkün olmadığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

KISSINGER'IN 1970'LERDEKİ DİPLOMATİK HAMLESİ

Kissinger, başkan Richard Nixon döneminde, 1970'lerde ABD'nin Çin'le diplomatik ilişkisini organize etti. Burada amaç, Pekin'i Moskova'dan uzaklaştırmak, dolayısıyla dünyadaki güç dengesini komünist Doğu'dan uzaklaşmasını sağlamaktı.

ABD artık ne Rusya'nın ne de Çin'in yanında yer alacak bir konumda olmadığını belirten Kissinger, "Yapabileceğiniz şey gerilimi hızlandırmak olmamalı, bir amacınız olmalı." dedi.

Kissinger, ulusların pratik çıkarlarını ideolojik duruşların önüne koyan realpolitik uluslararası ilişkiler okulunun önde gelen bir savunucusudur. Bununla birlikte, dış ilişkilere karşı soğukkanlılığı, ona övgü kadar düşman da kazandırdı.

Star Gazetesi