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Politika

Kıtada Türkiye endişesi! 18. maddenin perde arkası

Yunan basını, Fransa-Yunanistan arasında imzalanan anlaşmada yer alan 18. maddenin Türkiye'nin Sahel'de artan etkisi nedeniyle yazıldığını ileri sürdü.

star.com.tr1 Ekim 2021 Cuma 11:53 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 11:53
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Yunanistan ve Fransa salı günü, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde, diğerinin yardım etmesini öngören, savunmaya yönelik bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.

Yunan basını, anlaşmada yer alan 18. maddeye göre, Yunan askerlerinin Sahel bölgesinde bulunan Fransız askerlerle ortak operasyon yürütebileceğini ileri sürdü.

Türkiye'nin Afrika kıtasında özellikle Sahel bölgesinde varlığını artırdığına dikkat çekilirken bu durumun Fransa'yı endişelendirdiği ifade edildi.

Diplomatik çevreleri kaynak gösteren Yunan basını, Fransa-Yunanistan arasında imzalanan anlaşmada yer alan 18. maddenin Türkiye'nin Sahel'de artan etkisi nedeniyle yazıldığını ileri sürdü.

star.com.tr

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